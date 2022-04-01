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Гражданам Молдовы станет доступно большее число бесплатных медицинских услуг

Гражданам Молдовы станет доступно большее число бесплатных медицинских услуг

13 апреля, правительство Молдовы утвердило поправки к Единой программе обязательного медицинского страхования, расширившие объем медицинских услуг, оказываемых за счет бюджета Фонда. Теперь застрахованные граждане получат доступ к большему числу бесплатных медицинских услуг, необходимых для диагностики и лечения.

В результате внесенных изменений семейные врачи смогут выдавать направления на дополнительные бесплатные медицинские услуги, необходимые для постановки диагноза. Все граждане получат доступ к анестезии при проведении диагностических процедур и инвазивных методов лечения, таких как колоноскопия, бронхоскопия, пункция, биопсия и т. д, говорится в сообщении Минздрава.

Теперь бесплатно смогут получить глазной протез не только онкобольные при анофтальме, частичном или полном дефекте глазного яблока, но и люди с другими заболеваниями. Кроме того, все пациенты смогут бесплатно получить рото-челюстно-лицевые протезы.

В список компенсируемых услуг вошли также современные методы исследования, за которые пациентам приходилось платить. Это касается цитогенетического тестирования методом FISH, необходимого для диагностики острого и хронического лейкоза, а также злокачественных лимфом, цитогенного тестирования других видов рака, таких как рак легких, яичников. Также всем лицам будет проводиться ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография в сочетании с компьютерной томографией) для оценки эффективности лечения при онкологических патологиях.

Будут компенсироваться и некоторые медицинские устройства, в частности, для определения уровня глюкозы в крови, мешки для сбора стомы, уростомы и грудные имплантаты.

Расходы на реализацию предлагаемых изменений в Единой программе ОМС предусмотрены в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования РМ на 2022 год.

bloknot-moldova.ru
  • Сегодня, 07:25
  • DTV
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