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Индексы потребительских цен в марте 2022 года

Индексы потребительских цен в марте 2022 года

По итогам I квартала 2022 года инфляция в Приднестровье составила около четырех с половиной процентов.

За обозначенный период больше всего подорожали продукты питания – более семи процентов. Непродовольственные товары стали дороже более чем на три процента. Тарифы на услуги повысились на полтора процента.

Такие данные представила Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики.

Индекс цен на продовольственные товары составил 103,53%, на непродовольственные товары – 101,96%, тарифов на услуги – на 100,55%. Сводный индекс потребительских цен (инфляция) в июле остановился на отметке 102,27% по отношению к предыдущему месяцу.

Индексы потребительских цен в марте 2022 года

По итогам марта 2022 года в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило более двух процентов.

Продовольственные товары за отчетный месяц стали дороже на три с половиной процента.
Наиболее подорожали: кондитерские изделия; сахар; маргарин; плодоовощная продукция, включая картофель; мука; масло и жиры; мясопродукты; макаронные и крупяные изделия; мед; безалкогольные напитки.

Непродовольственные товары за отчетный месяц подорожали на два процента.
Подорожали: топливо; мыло хозяйственное; спички; велосипеды; вычислительная техника; ювелирные изделия; строительные материалы; товары бытовой химии; бумажно-беловые товары.

В среднем тарифы на услуги в марте выросли на полпроцента.
Подорожали: газ сжиженный; услуги пассажирского транспорта; ритуальные услуги; ремонт и техобслуживание транспортных средств. Скорректированы тарифы на жилищно-коммунальные услуги, услуги банков и образования.

Индексы потребительских цен в марте 2022 года
Индексы потребительских цен в марте 2022 года
  • Сегодня, 07:47
  • DTV
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