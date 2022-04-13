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Наказания за ботокс и накладные ногти: бьюти-процедуры запретили в Туркменистане

Наказания за ботокс и накладные ногти: бьюти-процедуры запретили в Туркменистане

В Туркменистане вводится запрет на уколы красоты и некоторые другие косметические услуги, популярные у женщин. Наказание грозит не только клиенткам салонов красоты, но и мастерам.

Власти страны определили бьюти-процедуры, которые теперь «вне закона». В городе Байрамали сотрудники правоохранительных органов уже начали обход салонов красоты. Полицейские предупреждают мастеров и их клиенток о введении запрета и наказании за нарушение правил, передает cosmo.ru.

«Они предупреждают, что введен запрет на оказание таких услуг, как внедрение ботокса, разглаживание морщин на лице, наращивание ресниц, увеличение губ и использование накладных ногтей», – рассказал работник одного из салонов красоты.

Женщин, которые нарушат запрет, могут задержать и оштрафовать на 300-500 манатов (около 7-12 тысяч российских рублей) за «использование инородных предметов на своем теле». Наказание ждет и сотрудников салонов, которые будут продолжать оказывать эти услуги. Их будут штрафовать на 500-1000 манатов (около 12-23 тысяч российских рублей) или отправят под арест на 15 суток.

При этом, правоохранители не объяснили причину запрета и не предоставили никаких документов, подтверждающий его введение.

Мастера в недоумении от нововведений. Только недавно они смогли вернуться к работе после ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса. Но теперь у них снова нет возможности нормально зарабатывать на жизнь.

«Нашу работу опять ограничивают. А что, нам теперь, тоже ходить по базарам и нищенствовать? Мы и так во время карантина влезли в долги, и еще не успели рассчитаться с ними», – пожаловался мастер салона красоты в беседе с корреспондентом издания «Радио Азатлык».

В Туркменистане уже не первый год запрещают женщинам выглядеть так, как им хочется. В прошлом году полицейские задерживали тех, кто надевал джинсы, облегающие футболки, короткие платья, наносил яркий макияж и красил волосы в светлый цвет.
cosmo.ru
  • Сегодня, 07:56
  • DTV
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