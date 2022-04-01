Сотрудники тираспольской экологической милиции проводят совместные рейдовые мероприятия с работниками ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия». В центре внимания – животноводы с. Ближний Хутор и с. Суклея.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, у владельцев коз и коров проверяют наличие документов о прививках животных от опасных высокопатогенных возбудителей болезней: бруцеллёза и сибирской язвы.
Диспансеризация животных – обязательное ежегодное мероприятие. Только заботятся о том, чтобы скот был привит, далеко не все владельцы, некоторые хозяева прививают не всё поголовье. Вакцинация платная, и фермеры пытаются таким образом экономить. На таких животноводов милиция составляет административные протоколы, по которым придётся заплатить штраф в размере от 92 до 736 рублей ПМР.