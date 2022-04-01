Недавний запрет Рады Украины на символы Z и V в Швейцарии восприняли по своему и не стали изменять личные данные президента, как это делают некоторые мировые СМИ, используя в своих заголовках Wolodymyr Selenskyj. Швейцарская компания Drink For Peace в помощь Украине создала благотворительную водку премиум-класса Vodka Zelensky
скрин: издание DER SPIEGEL о Зеленском
скрин: de.wikipedia.org Wolodymyr_Selenskyj
Швейцарская компания Drink For Peace создала благотворительную водку премиум-класса Vodka Zelensky. Креаторы называют водку "самой влиятельной в мире".
Среди креаторов – украинская дизайнер Анастасия Росинина, которая эмигрировала из-за войны, сообщает point.md ссылаясь на segodnya.ua
Девиз водки Vodka Zelensky – "Пей за мир". 100% прибыли компания перечисляет общественным организациям Украины. Например, мартовские средства ,28 тыс. франков (876 тыс. гривен), из Швейцарии отправили благотворительному фонду "Душа" и детской больнице "Охматдет".
За каждую купленную бутылку на счет фонда дополнительно перечисляют не менее 5 фунтов стерлингов. Благотворительная инициатива для украинских организаций будет действовать до 2026 года.
Водку Vodka Zelensky продают в Великобритании, Швейцарии и Германии. Цена водки на официальном швейцарском сайте – 40 евро.