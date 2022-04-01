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Кишинев заявил, что впервые контролирует поток товаров и людей из Приднестровья

Кишинев заявил, что впервые контролирует поток товаров и людей из Приднестровья

Вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что "Кишинев впервые контролирует поток товаров и людей из Приднестровья"

На данный момент ситуация сильно изменилась, особенно в приднестровском регионе, отметил вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян накануне в эфире передачи Cabinetul din umbră на телеканале Jurnal TV, сообщает point.md

На вопрос, как война в Украине меняет перспективу урегулирования приднестровского конфликта, вице-премьер ответил, что пока преждевременно набрасывать какие-то сценарии.

«Многое зависит от того, чем закончится эта война. Если действия дойдут до Одессы, ситуация изменится кардинально, если остановятся в Херсоне - будет другая ситуация. Если будет достигнуто соглашение о прекращении огня - третья ситуация. Пока рано делать какие-то прогнозы. Безусловно, ситуация уже сильно изменилась, изменилась и ситуация в Приднестровском регионе по сравнению с тем, что было два месяца назад", - сказал вице-премьер РМ.

Он добавил, что встал вопрос импорта в приднестровский регион после закрытия приднестровского участка молдавско-украинской границы.

«Это очень значимое изменение. В настоящее время мы имеем полный контроль над потоком товаров, потоком людей, движением и связью этого региона с остальным миром. Такое происходит впервые", - заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян .
  • Сегодня, 10:39
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