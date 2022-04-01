Dnestr.TV

 
0

Милиция ищет водителя, совершившего ДТП в Бендерах

Милиция ищет водителя, совершившего ДТП в Бендерах

В четверг, 14 апреля, примерно в 22:15, на улице Панина, в районе Бендерского троллейбусного управления, произошло ДТП.

Toyota Highlander двигалась со стороны Солнечного микрорайона. На повороте автомобиль выехал на встречную полосу, сначала зацепил троллейбус, затем лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Sharan, который ехал позади общественного транспорта, сообщает пресс-служба МВД

Водитель белого внедорожника с места аварии скрылся. Очевидцы утверждают: мужчина спешил, уходил пошатываясь. Не исключено, что он находился в состоянии опьянения.

Водителя Volkswagen Sharan забрала скорая. У 58-летнего мужчины перелом голени, сильные ушибы руки и коленного сустава.

Оба автомобиля получили серьёзные механические повреждения.

Инспекторы ДПС устанавливают местонахождение и личность водителя, покинувшего место ДТП.

Кому что-либо известно о разыскиваемом водителе, сообщите в дежурную часть ОГАИ г. Бендеры: 0 (552) 2-76-63, можно также написать в Viber и Telegram: +37377505426, +37377902471, либо позвонить на 102 в любом населённом пункте Приднестровья.

Конфиденциальность гарантируется.

Милиция ищет водителя, совершившего ДТП в Бендерах

Милиция ищет водителя, совершившего ДТП в Бендерах
  • Сегодня, 10:49
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна