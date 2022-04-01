В четверг, 14 апреля, примерно в 22:15, на улице Панина, в районе Бендерского троллейбусного управления, произошло ДТП.
Toyota Highlander двигалась со стороны Солнечного микрорайона. На повороте автомобиль выехал на встречную полосу, сначала зацепил троллейбус, затем лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Sharan, который ехал позади общественного транспорта, сообщает пресс-служба МВД
Водитель белого внедорожника с места аварии скрылся. Очевидцы утверждают: мужчина спешил, уходил пошатываясь. Не исключено, что он находился в состоянии опьянения.
Водителя Volkswagen Sharan забрала скорая. У 58-летнего мужчины перелом голени, сильные ушибы руки и коленного сустава.
Оба автомобиля получили серьёзные механические повреждения.
Инспекторы ДПС устанавливают местонахождение и личность водителя, покинувшего место ДТП.
Кому что-либо известно о разыскиваемом водителе, сообщите в дежурную часть ОГАИ г. Бендеры: 0 (552) 2-76-63, можно также написать в Viber и Telegram: +37377505426, +37377902471, либо позвонить на 102 в любом населённом пункте Приднестровья.