Главный вопрос заседания высшего исполнительного органа госвласти – антикризисная программа. Ее разрабатывали совместно с предприятиями, представителями бизнеса и общественниками, банковским сообществом.
«Целью представленного законопроекта является незамедлительное принятие мер господдержки в отношении хозяйствующих субъектов Приднестровья. Меры носят неотложный характер и призваны минимизировать негативные последствия для социально-экономической сферы республики, - сказал Сергей Оболоник. - На 2022 год меры поддержки по всем направлениям вступают в силу с 1 апреля, а таможенное регулирование с 1 мая», сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Среди мер, предлагаемых Правительством, направления, связанные со сферой налоговой политики, поддержкой трудовых и гражданско-правовых отношений, в сфере таможенного регулирования, инвестиционной политики и торговли, имущественных отношений, финансовой отчетности, госрегулирования цен, тарифов и госзакупок. Представляя меры поддержки, Вице-премьер-министр экономического развития Сергей Оболоник отметил, что мероприятия в большинстве своем показали эффективность во время первого года пандемии коронавируса.
«Сегодня необходимо принимать этот документ. Действительно, он зиждется на реалиях сегодняшнего дня. Есть часть новелл, которые связаны с нарушением логистических звеньев, в частности, в восточном направлении. По предложению СПАППа есть часть других направлений и мер господдержки. Предполагаем, что они будут достаточно эффективными. Ситуация складывается достаточно серьезная и малопрогнозируемая», - выразил мнение президент СПАПП Юрий Чебан.
Оценивая пакет антикризисных мер, Глава Правительства отметил, что большая часть из них направлена на снижение административных барьеров, упрощение видов отчетности, отсрочки по уплате налогов в данном финансовом году. Меры должны помочь сохранить трудовые коллективы предприятий.
«Если говорить простым языком, то просто подставить плечо, настолько, насколько мы это сможем в части выплаты зарплат трудовым коллективам, чтобы люди не остались без работы, потому что возможности нашей банковской системы в условиях кризиса тоже ограничены. Что касается уже финансовой составляющей проекта – там, где возможно придется потратить деньги. Это субсидирование процентных ставок по кредитам на пополнение оборонных средств. Такая опция запрошена представителями предприятий, как одна из самых востребованных и не пойти на этот шаг, как бы ни было тяжело, мы не можем. Это классика антикризисных мер не только в Приднестровье, но и других странах. Какова цен вопроса по финансированию кредитов, насколько они будут востребованы - покажет только практика», - сказал Александр Мартынов и добавил, что мера будет применяться по мере необходимости.
Также Премьер выразил надежду, что предприятия смогут адаптироваться к изменившейся логистике, однако, если этого не произойдет, предложения Правительства содержат и такую меру поддержки как выплата по простоям.
Кроме того, Александр Мартынов напомнил, что сейчас идет работа и над второй частью антикризисных мер, которые включают в себя помощь наиболее уязвимым слоям населения. Их представят уже к концу апреля.