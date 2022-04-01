Стоимость продовольственных товаров с начала года повысилась в Приднестровье на 7%. Годом ранее рост цен на продовольствие за январь-март составлял менее 3 %.
Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 апреля 2022 года, сообщает NewsPMR
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 70.26 руб. Говядина бескостная – 90.35 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 80.08 руб. Свинина бескостная – 79.38 руб. Фарш мясной – 58.53 руб. Пельмени – 44.24 руб. Печень говяжья – 95.36 руб. Куры потрошеные – 37.35 руб. Окорочка куриные – 40.26 руб. Сало – 74.03 руб. Колбаса вареная – 94.23 руб. Сосиски – 72.97 руб. Сардельки – 73.12 руб. Колбаса полукопченая – 120.96 руб. Мясокопчености – 142.34 руб. Колбаса сырокопченая – 234.44 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 62.10 руб. Карась свежий – 39.52 руб. Толстолобик свежий – 37.29 руб. Салака – 24.21 руб. Хек – 54.60 руб. Скумбрия – 59.53 руб. Сельдь замороженная – 34.83 руб. Сельдь соленая – 45.24 руб. Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 27.66 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 16.53 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 39.67 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 31.30 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 9.03 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 12.51 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 12.09 руб. Кефир, 0,5 л – 6.09 руб. Ряженка, 0,5 л – 8.85 руб. Сметана, кг – 41.73 руб. Сметана на рынке, кг – 55.22 руб. Творог, кг – 51.64 руб. Творог на рынке, кг – 58.23 руб. Сыр твердый, кг – 134.18 руб. Брынза на рынке, кг – 82.87 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.45 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.71 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 11.64 руб. Рис шлифованный, кг – 20.70 руб. Крупа манная, кг – 14.75 руб. Крупа гречневая, кг – 30.87 руб. Крупа пшеничная, кг – 9.47 руб. Крупа кукурузная, кг – 13.11 руб. Крупа ячневая, кг – 9.64 руб. Крупа перловая, кг – 11.06 руб. Овсяные хлопья, кг – 25.27 руб. Горох, кг – 12.61 руб. Фасоль, кг – 32.81 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 16.92 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 17.32 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая прошлого года, кг – 7.80 руб. Капуста свежая урожая прошлого года, кг – 11.63 руб. Лук репчатый, кг – 8.82 руб. Свёкла столовая, кг – 11.59 руб. Морковь, кг – 10.46 руб. Чеснок, кг – 56.89 руб. Яблоки, кг – 7.83 руб. Апельсины, кг – 21.56 руб. Лимоны, кг – 21.64 руб. Бананы, кг – 26.17 руб. Сливы сушёные, кг – 51.46 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 71.54 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 44.38 руб. Сок томатный, л – 18.02 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 7.65 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 17.64 руб. Соки фруктовые, л – 18.25 руб. Яйца куриные, 10 шт – 18.95 руб. Сахар-песок, кг –15.58 руб. Шоколад, 100 г – 18.64 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 78.95 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 7.82 руб. Соль пищевая, кг – 12.60 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 25.33 руб. Лист лавровый, 100 г – 27.82 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 51.52 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 42.57 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 20.67 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 21.55 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в марте 2022 года подорожали на 3,53% по сравнению с предыдущим месяцем. NewsPMR