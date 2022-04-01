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Средние цены на продукты

Средние цены на продукты

Стоимость продовольственных товаров с начала года повысилась в Приднестровье на 7%. Годом ранее рост цен на продовольствие за январь-март составлял менее 3 %.

Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 апреля 2022 года, сообщает NewsPMR

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:


Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):

Говядина (кроме бескостного мяса) – 70.26 руб.
Говядина бескостная – 90.35 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 80.08 руб.
Свинина бескостная – 79.38 руб.
Фарш мясной – 58.53 руб.
Пельмени – 44.24 руб.
Печень говяжья – 95.36 руб.
Куры потрошеные – 37.35 руб.
Окорочка куриные – 40.26 руб.
Сало – 74.03 руб.
Колбаса вареная – 94.23 руб.
Сосиски – 72.97 руб.
Сардельки – 73.12 руб.
Колбаса полукопченая – 120.96 руб.
Мясокопчености – 142.34 руб.
Колбаса сырокопченая – 234.44 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):

Карп свежий – 62.10 руб.
Карась свежий – 39.52 руб.
Толстолобик свежий – 37.29 руб.
Салака – 24.21 руб.
Хек – 54.60 руб.
Скумбрия – 59.53 руб.
Сельдь замороженная – 34.83 руб.
Сельдь соленая – 45.24 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):

Масло сливочное фасованное, 200 г – 27.66 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 16.53 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 39.67 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 31.30 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 9.03 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 12.51 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 12.09 руб.
Кефир, 0,5 л – 6.09 руб.
Ряженка, 0,5 л – 8.85 руб.
Сметана, кг – 41.73 руб.
Сметана на рынке, кг – 55.22 руб.
Творог, кг – 51.64 руб.
Творог на рынке, кг – 58.23 руб.
Сыр твердый, кг – 134.18 руб.
Брынза на рынке, кг – 82.87 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):

Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.45 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.71 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):

Мука пшеничная – 11.64 руб.
Рис шлифованный, кг – 20.70 руб.
Крупа манная, кг – 14.75 руб.
Крупа гречневая, кг – 30.87 руб.
Крупа пшеничная, кг – 9.47 руб.
Крупа кукурузная, кг – 13.11 руб.
Крупа ячневая, кг – 9.64 руб.
Крупа перловая, кг – 11.06 руб.
Овсяные хлопья, кг – 25.27 руб.
Горох, кг – 12.61 руб.
Фасоль, кг – 32.81 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 16.92 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 17.32 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):

Картофель урожая прошлого года, кг – 7.80 руб.
Капуста свежая урожая прошлого года, кг – 11.63 руб.
Лук репчатый, кг – 8.82 руб.
Свёкла столовая, кг – 11.59 руб.
Морковь, кг – 10.46 руб.
Чеснок, кг – 56.89 руб.
Яблоки, кг – 7.83 руб.
Апельсины, кг – 21.56 руб.
Лимоны, кг – 21.64 руб.
Бананы, кг – 26.17 руб.
Сливы сушёные, кг – 51.46 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 71.54 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):

Томат-паста, кг – 44.38 руб.
Сок томатный, л – 18.02 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 7.65 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 17.64 руб.
Соки фруктовые, л – 18.25 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 18.95 руб.
Сахар-песок, кг –15.58 руб.
Шоколад, 100 г – 18.64 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 78.95 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 7.82 руб.
Соль пищевая, кг – 12.60 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 25.33 руб.
Лист лавровый, 100 г – 27.82 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 51.52 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 42.57 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 20.67 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 21.55 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в марте 2022 года подорожали на 3,53% по сравнению с предыдущим месяцем.
NewsPMR
  • Сегодня, 12:30
  • DTV
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