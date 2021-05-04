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Дендрарий ботанического сада в Тирасполе открыт для посещений

Дендрарий ботанического сада в Тирасполе открыт для посещений

С 15 апреля дендрарий ботанического сада начинает принимать посетителей, сообщает ecology-pmr

Раннее уже сообщалось, что посетить дендропарк в весенне-осенний период можно с 10-00 до 18-00, а в летний – с 10-00 до 22-00 со вторника по воскресенье.

Выходным днем объявлен понедельник (день химической обработки растений от клещей, вредителей и болезней).

Стоимость входного билета для взрослого посетителя – 10 рублей.

Бесплатный вход в дендрарий для детей дошкольного возраста.

Школьники, студенты (по предъявлению студенческого билета), участники ВОВ, защитники ПМР, ликвидаторы Чернобыльской аварии, воины-афганцы, инвалиды детства, пенсионеры (по предъявлению удостоверения) могут посещать парк по льготному тарифу со скидкой 50% от стоимости билета, т.е. за 5 рублей.[

В парке тираспольчан и гостей столицы порадуют цветением декоративные кустарники и деревья: форзиция, айва японская, магония падуболистная, миндаль степной, вишня войлочная, ранние сакуры, слива Писсарди. Зацветает керрия японская (форма махровая), готовы раскрыться бутоны магнолии.

Карликовые ирисы, тюльпаны, нарциссы, гиацинты яркими, солнечными, весенними красками раскрашивают цветники, сообщает пресс-служба Минсельхозприроды

Дендрарий ботанического сада в Тирасполе открыт для посещений
  • Сегодня, 13:05
  • DTV
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