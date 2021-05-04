С 15 апреля дендрарий ботанического сада начинает принимать посетителей, сообщает ecology-pmr
Раннее уже сообщалось, что посетить дендропарк в весенне-осенний период можно с 10-00 до 18-00, а в летний – с 10-00 до 22-00 со вторника по воскресенье.
Выходным днем объявлен понедельник (день химической обработки растений от клещей, вредителей и болезней).
Стоимость входного билета для взрослого посетителя – 10 рублей.
Бесплатный вход в дендрарий для детей дошкольного возраста.
Школьники, студенты (по предъявлению студенческого билета), участники ВОВ, защитники ПМР, ликвидаторы Чернобыльской аварии, воины-афганцы, инвалиды детства, пенсионеры (по предъявлению удостоверения) могут посещать парк по льготному тарифу со скидкой 50% от стоимости билета, т.е. за 5 рублей.[
В парке тираспольчан и гостей столицы порадуют цветением декоративные кустарники и деревья: форзиция, айва японская, магония падуболистная, миндаль степной, вишня войлочная, ранние сакуры, слива Писсарди. Зацветает керрия японская (форма махровая), готовы раскрыться бутоны магнолии.