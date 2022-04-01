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Информация о криминогенной обстановке

Информация о криминогенной обстановке

В период с 8 по 14 апреля на территории Приднестровья зарегистрировано 227 заявлений и сообщений о преступлениях. По 169 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано одно убийство (лицо установлено), три грабежа (раскрыто), 44 кражи (по горячим следам раскрыто 18 из них). Выявлено и задокументировано шесть фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены), одно вымогательство и два преступления в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-служба МВД ПМР

Сотрудниками ОВД разыскано восемь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.

За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1645 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 16 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено девять таких водителей, Рыбницкого района – три, Дубоссарского – два, Слободзейского и Григориопольского районов – по одному.

За отчётный период на территории республики зарегистрировано 12 пожаров. Погиб один человек в г. Тирасполь (причина устанавливается). Раненых нет.

Кроме того, ещё четыре пожара зарегистрировано на территории обслуживания г. Тирасполь (три – в Тирасполе и один – по Одесской трассе, за газовой заправкой), по два – в Бендерах и Григориопольском районе (в сёлах Спея и Делакеу), остальные – в Рыбнице, Слободзейском (с. Карагаш) и Дубоссарском (с. Цыбулёвка) районах.

За нарушение правил пожарной безопасности составлено 22 административных протокола.
  • Сегодня, 13:56
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