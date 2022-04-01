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Полный запрет на любительское, спортивное и промысловое рыболовство

Полный запрет на любительское, спортивное и промысловое рыболовство

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР информирует жителей и гостей Приднестровской Молдавской Республики об установлении полного запрета на любительское, спортивное и промысловое рыболовство на период нереста 2022 года с 15 апреля по 15 июня в реке Днестр (с притоками), протоке Турунчук, Дубоссарском и Кучурганском водохранилищах, остальных рыбохозяйственных водоемах Приднестровской Молдавской Республики.

Данный запрет не распространяется на рыбохозяйственные водоемы, предоставленные физическим и юридическим лицам для рыбоводства (аквакультуры).

Сроки нерестового периода утверждены подпунктом а) пункта 5 Приложения к Приказу Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 29 августа 2013 года № 215 «Об утверждении Правил рыболовства Приднестровской Молдавской Республики» (в текущей редакции) и распространяются на первое и последнее число запрета включительно.
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