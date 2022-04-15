Эстонские эксперты заявляют, что серая ольха годится на дрова, но ее заготовка не окупается. С ростом цен на энергоносители все может поменяться, и серая ольха может стать решением при отказе от российского газа, пишет eadaily.com ссылаясь на err.ee.
На серую ольху приходится 6,6% эстонского леса. По словам главного специалиста отдела лесного хозяйства Министерства окружающей среды Арви Тосса, в государственном лесу есть 5,5 млн фестметров серой ольхи, в частных лесах — 26 млн.
«Это неиспользованный ресурс. Если говорить о серой ольхе, то она в основном идет на дрова, в качестве бытовой древесины ее используют редко. Стоимость дров ниже расходов на заготовку», — рассказал Тосс, добавив, что с повышением цен на энергоносители ситуация начала меняться.
По оценке Союза владельцев частных лесов, ежегодно можно было бы рубить на полмиллиона фестметров больше. Этого хватило бы для замены российского газа, используемого для отопления.
По его словам, серой ольхи так много, что ее вырубка не должна ограничиваться экологическими нормами. Тосс также добавил, что государство не будет отдельно дотировать вырубку.
«Думаю, государство должно помогать, но в первую очередь это должно касаться спроса. Нужно пересмотреть решения с центральным отоплением, которые сейчас работают на природном газе. Тут точно нужны инвестиции», — считает исполнительный директор Союза владельцев частных лесов Яанус Аун.
Глава отдела энергетики Министерства экономики и коммуникаций Яанус Уйга сообщил, что в котельных спрос на щепу уже превышает предложения. 20% центрального теплоснабжения все же работает за счет газа.
«Нынешние цены мотивируют строить котельные там, где можно использовать щепу. Но на эти инвестиции требуется время, не меньше года», — добавил Уйга. Строительство таких котельных министерство раньше поддерживало через инвестиции ЕС — и планирует поддерживать дальше. В Союзе владельцев частных лесов хотят, чтобы государство не вводило новых ограничений для лесного хозяйства.
Руководитель лесной программы Фонда природы Эстонии Сийм Куресоо согласен с тем, что ольху можно было бы использовать активнее, но такие планы его тревожат. Он указал на необходимость уделять большее внимание сокращению потребления в секторе энергетики.
«Что касается отопления, то потребление можно сократить при помощи реновации домов. Для утепления домов есть больше возможностей, нежели только газ и древесина», — сказал Куресоо.
Напомним, до конца года Эстония планирует отказаться от российского газа. В эстонском правительстве сообщали, что на случай прекращения импорта из России закупят к осени 95 млн кубометров газа (около 20% годового потребления). «Он будет продан участникам рынка в случае сбоя в поставках», — сообщает правительство. Закупленные запасы будут хранить в латвийском ПХГ.
Эстония является одним из самых небольших потребителей российского газа. В 2020 году страна импортировала 274 млн кубометров.