Фото: Джиджи Бекали,президент футбольного клуба "Стяуа" Бухарест (Румыния)
Киевский ФК «Динамо» объявил об отмене матча с румынским клубом «Стяуа» из-за того, что президент клуба Джиджи Бекали назвал полк «Азов» нацистами. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщается на официальном сайте украинского клуба.
«Руководство „Динамо“ считает недопустимым высказывания владельца FCSB Джиджи Бекали относительно украинского полка „Азов“ и не видит возможности проведения данного поединка. Об этом клуб FCSB был уведомлен на следующий день после появления резонансных заявлений. ФК „Динамо“ (Киев) благодарит клуб FCSB и его президента Джиджи Бекали за помощь в организации тренировочного процесса нашей команды в Румынии, но подчеркивает, что наивысший приоритет сейчас это независимость нашей страны и всех, кто обеспечивает это военным и дипломатическим путем», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Теперь вместо матча со «Стяуа» киевляне сыграют с лидером румынского чемпионата ЧФР 1907 Клуж. Матч намечен на вечер 20 апреля.
Неделю назад Бекали, выступая на România TV, заявил, что Владимира Зеленского назначил президентом Украины украинский олигарх Игорь Коломойский, который создал группу «Азов».
«Это нацисты. Этот миллиардер Коломойский еврей, и люди удивляются, что он создал нацистскую группу „Азов“. А я знаю», — заявил Бекали, пишет eadaily.com