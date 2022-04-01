Решения политиков Молдовы не отражают мнение её жителей. Президент ПМР Вадим Красносельский прокомментировал запрет официального Кишинёва на ношение георгиевской ленточки. Закон был принят вчера, за несколько недель до празднования Дня Победы.
«Не в моих правилах давать оценку чьим бы то ни было действиям. Но трудно поверить в реальность происходящего, когда потомки тех, кто освобождал мир от фашизма, так бездумно и бессовестно попирают память. Еще, слава Богу, живы участники Великой Отечественной войны, те, кто в силах и готов рассказывать правду о трагических событиях середины прошлого века, о героизме защитников, о подвиге освободителей. Ветеранам сейчас больнее всего», – написал глава государства в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что из-за решения, принятого парламентом Молдовы, участники Великой Отечественной и дети войны должны пройти и это испытание. А те, кто погиб или умер после войны от полученных на ней ран, не узнают о том, что в наше время реальностью оказался запрет на символ Великой Победы – георгиевской ленты, пишет novostipmr.com
«Уверен, мнение отдельных политиков, пусть даже они называют себя народными избранниками, не отражает позиции всего молдавского народа. Ведь в каждом семейном альбоме есть черно-белые фотографии родственников, прошедших войну, а на фильмах, которые пытаются стереть из памяти, выросло не одно поколение порядочных людей, благодарных ветеранам за Победу над фашизмом, за жизнь, мир и свободу», – отметил Вадим Красносельский.
Он напомнил, что люди, которые сейчас пытаются исказить историю Великой Отечественной, - это те же самые, кто замалчивает истинные причины трагедии 1992 года, когда националисты Молдовы напали на Приднестровье.
«Мы, приднестровцы, оберегаем истинное прошлое, чтим каждый исторический факт, независимо от того, каким цветом окрашена та или иная страница летописи нашего края. Георгиевская лента, памятники советскому воину-освободителю, танк Т-34, возвышающийся на мемориальных постаментах во многих населенных пунктах, освобожденных в середине прошлого века от фашизма, Знамя Победы, "Бессмертный полк" – все это у нас не отнять», – подчеркнул Президент.
В этом году Приднестровье, как и всегда, будет торжественно отмечать День Победы. Этот праздник – напоминание о том, благодаря чему удалось уничтожить фашизм – объединению под знамёнами Советской армии представителей разных наций.
«Я приглашаю каждого, независимо от национальности, гражданства, места проживания, вероисповедания, принять участие в чествовании ветеранов, в шествиях "Бессмертного полка", в торжественных церемониях возложения цветов к могилам защитников, в православных службах по погибшим и умершим в годы Великой Отечественной войны… Приднестровье открыто для честных и порядочных людей. Республика помнит уроки прошлого. Приднестровцы чтут подвиги предков, с гордостью наденут 9 мая георгиевские ленты и гостеприимно примут тех, кому на родной земле запретили отдать дань памяти дедам-победителям», – призвал Вадим Красносельский.
Напомним, 14 апреля парламент Молдавии утвердил штрафы за демонстрацию георгиевской ленты, решение было принято по инициативе проевропейской ПДС в контексте событий на Украине. За нарушения предусмотрены штрафы от 4,5 тыс. леев (около 250 долларов) до 9 тыс. леев (около 500 долларов) для физических лиц.
Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов оспорили решение в Конституционном суде Молдавии, а экс-президент Молдавии Игорь Додон предположил, что жители страны не будут соблюдать такой запрет. Он также пообещал выйти с георгиевской лентой на Марш Победы в Кишиневе 9 мая.