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Из Украины в Приднестровье въехало около 29 700 человек
По данным МВД ПМР на 15 апреля, в Приднестровье въехали около 29 700 украинских граждан
Почти 23 300 из них зарегистрировалось в республике, а воспользоваться центрами для беженцев решило порядка 1600 человек.
На горячие линии поступило 5950 звонков.
Сейчас в пунктах временного проживания находится 441 постоялец, включая 167 детей.
Двое украинских граждан (включая 1 ребёнка) проходят лечение в коронавирусных госпиталях.
563 ребёнка из Украины обучаются в школах Приднестровья
По состоянию на 15 апреля:
– в общеобразовательные школы ПМР ходят 563 ребёнка,
– из них 150 человек обучаются на украинском языке;
– в специальные (коррекционные) образовательные учреждения принято 6 несовершеннолетних;
– детские сады посещают 354 малыша.
В организациях дополнительного образования занимаются 207 детей
mvdpmr.org
- Сегодня, 10:19
- DTV
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