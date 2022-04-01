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Из Украины в Приднестровье въехало около 29 700 человек

Из Украины в Приднестровье въехало около 29 700 человек

По данным МВД ПМР на 15 апреля, в Приднестровье въехали около 29 700 украинских граждан

Почти 23 300 из них зарегистрировалось в республике, а воспользоваться центрами для беженцев решило порядка 1600 человек.
На горячие линии поступило 5950 звонков.

Сейчас в пунктах временного проживания находится 441 постоялец, включая 167 детей.

Двое украинских граждан (включая 1 ребёнка) проходят лечение в коронавирусных госпиталях.

563 ребёнка из Украины обучаются в школах Приднестровья
По состоянию на 15 апреля:

– в общеобразовательные школы ПМР ходят 563 ребёнка,

– из них 150 человек обучаются на украинском языке;

– в специальные (коррекционные) образовательные учреждения принято 6 несовершеннолетних;

– детские сады посещают 354 малыша.

В организациях дополнительного образования занимаются 207 детей
mvdpmr.org
  • Сегодня, 10:19
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