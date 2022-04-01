Москва рассчитывает, что Кишинев воздержится от действий, наносящих ущерб двусторонним отношениям. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с запретом в республике на демонстрацию и распространение георгиевской ленты, использование латинских букв Z и V как символов, а также трансляцию российских телеканалов, передает ТАСС.
"7 апреля парламент Молдавии принял поправки в кодекс об аудиовизуальных медиауслугах. Они предусматривают запрет на трансляцию программ и фильмов, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, к числу которых относится Россия. 14 апреля молдавские парламентарии утвердили изменения в кодекс о правонарушениях, которыми вводятся штрафы или принудительные работы за использование атрибутов и символов "военной агрессии", в том числе "цветных флагов и лент, символики, значков и других подобных знаков", к которым отнесена "черно-оранжевая двуцветная лента", то есть георгиевская. Сейчас ожидается подписание этих изменений президентом республики, - перечислила дипломат. - Рассчитываем, что в руководстве республики возобладает здравый смысл и молдавская сторона будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией".
По словам Захаровой, ппоследние шаги Молдовы не соответствуют заявлениям ее руководства о приверженности нейтральному статусу и партнерству с Россией.
"Молдавское руководство не раз заявляло о приверженности нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов всех ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией. Последние законодательные инициативы, принимаемые парламентом Молдавии, не соответствуют этим заявлениям, как не соответствуют им и некоторые другие шаги Кишинева, предпринятые в последнее время. Речь, в частности, идет об ограничительных мерах в отношении работающих в Молдавии российских СМИ, безоговорочной поддержке усилий США и их союзников по вытеснению России из международных организаций и органов, попустительстве молдавских властей в отношении антироссийских акций, уже месяц проходящих у посольства России в Кишиневе и мешающих его работе", - сказала она. tass.ru