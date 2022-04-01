Dnestr.TV

 
0

За последний год почти 1000 граждан отказались от молдавских паспортов

За последний год почти 1000 граждан отказались от молдавских паспортов

Сотни граждан Молдовы уезжают из страны навсегда. Сегодня вступил в силу указ от 7 апреля 2022 года, подписанный президентом Майей Санду, об отказе от гражданства.

Согласно документу, 124 человека, значительная часть - родители с детьми, в прошлом месяце отказались от гражданства Республики Молдова, сообщает ntv.md

Большинство из тех, кто уезжает из страны, молоды и трудоспособны. Всего за один год президент страны подписала пять указов об отказе от гражданства. В совокупности это почти 1000 человек, которые решили отказаться от паспорта Республики Молдова.

Согласно исследованию, проведенному в 2020 году Международной миграционной организацией, Программой развития Организации Объединенных Наций и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству, почти четверть населения страны в настоящее время проживает за границей. Основная причина миграции молдаван - трудоустройство.

Решение уехать продиктовано неудовлетворенностью заработной платой, предлагаемой в Молдове, трудностью при поиске работы в Молдове, накоплением долгов/кредитов, более высокими доходами за рубежом, неудовлетворенностью тем, как идут дела в Молдове, неудовлетворенностью качеством государственных услуг в Молдове (медицина, образование), воссоединением семьи и тем, что касается учебы, в том числе за рубежом, говорится в исследовании.

ntv.md
  • Сегодня, 10:28
  • DTV
  • Просмотров: 9
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна