Сотни граждан Молдовы уезжают из страны навсегда. Сегодня вступил в силу указ от 7 апреля 2022 года, подписанный президентом Майей Санду, об отказе от гражданства.
Согласно документу, 124 человека, значительная часть - родители с детьми, в прошлом месяце отказались от гражданства Республики Молдова, сообщает ntv.md
Большинство из тех, кто уезжает из страны, молоды и трудоспособны. Всего за один год президент страны подписала пять указов об отказе от гражданства. В совокупности это почти 1000 человек, которые решили отказаться от паспорта Республики Молдова.
Согласно исследованию, проведенному в 2020 году Международной миграционной организацией, Программой развития Организации Объединенных Наций и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству, почти четверть населения страны в настоящее время проживает за границей. Основная причина миграции молдаван - трудоустройство.
Решение уехать продиктовано неудовлетворенностью заработной платой, предлагаемой в Молдове, трудностью при поиске работы в Молдове, накоплением долгов/кредитов, более высокими доходами за рубежом, неудовлетворенностью тем, как идут дела в Молдове, неудовлетворенностью качеством государственных услуг в Молдове (медицина, образование), воссоединением семьи и тем, что касается учебы, в том числе за рубежом, говорится в исследовании.