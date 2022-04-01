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В Молдове растет число детей с симптомами пищевых расстройств

В Молдове растет число детей с симптомами пищевых расстройств

Врачи призывают взрослых следить за питанием детей и своевременно обращаться за помощью при недомоганиях.

За последний год количество юных пациентов в возрасте до 8 лет с симптомами пищевых расстройств увеличилось практически вдвое, передает tv8.md

Как заявили в кишиневской детской больнице имени Валентина Игнатенко, в среднем за месяц по 140 подобных случаев. В связи с чем специалисты в очередной раз обращают внимание на необходимость придерживаться диетического рациона.

На момент съемки сюжета в отделении детской гастроэнтерологии столичной больницы имени Валентина Игнатенко находилось 24 ребенка с различными заболеваниями пищеварительного тракта. В прошлом месяце из этой же секции были выписаны 135 малышей. Молодая мама из Кишинева Анна поведала, как попала сюда со своим трехлетним Сашенькой. Говорит, все началось после того, как дома поели жареный картофель. Пытались самостоятельно лечиться, но тщетно.

Кириллу недавно исполнилось 5 лет, в больницу вместе с мамой попал уже во второй раз. Симптомы те же - боль в животе, рвота, диарея. Но мама полагает, что это не связано с питанием. С прошлого года количество малышей, которые попадают в детские отделения с симптомами пищевого отравления и гастрита практически удвоилось. По словам главы отделения педиатрии больницы имени Валентина Игнатенко, чаще всего дети попадают сюда с гастродуоденитом, панкреатитом или даже холециститом.

Другим опасным сигналом является и отсутствие аппетита у детей. Если не обратиться за помощью своевременно, последствия могут быть плачевными. В последнее время участились и случаи, когда у малышей диагностируют болезнь Крона. При этом до сих пор причины зарождения этого коварного недуга не установлены.

Врачи рекомендуют родителям обеспечивать детям, особенно дошкольного возраста, трехразовое сбалансированное питание и два-три небольших перекуса между основными приемами пищи.



tv8.md
  • Сегодня, 07:21
  • DTV
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