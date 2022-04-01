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В Бендерах «Волонтёры Победы» восстановили мемориальную доску

В Бендерах «Волонтёры Победы» восстановили мемориальную доску

В Бендерах в районе Центрального автосервиса Волонтёры Победы восстановили мемориальную доску о названии улицы Ермакова. Активисты Движения очистили мраморную плиту от пыли, зачистили слова таблички от старой выцветшей краски, вымыли доску, золотом навели буквы и слова, сообщается на странице движения в соцсетях..

С 1984 года улица носит имя Емельяна Ивановича Ермакова. Во время Ясско-Кишинёвской операции ранним утром 23 августа 1944 года 68-й стрелковый корпус сводным отрядом 93-й и 223-й стрелковых дивизий под командованием полковника Ермакова в 7:30 первым вошёл в разграбленный и разрушенный немецко-румынскими оккупантами город Бендеры, овладел городом и крепостью.

Мероприятие связано с акцией Движения, проведённой 9 декабря 2021 года. Тогда, в День Героев Отечества, Волонтёры Победы в микрорайоне Солнечный на улице Ермакова раздавали прохожим тематические письма-треугольники с биографией полковника, рассказывали о нём горожанам.

Напомним, второй год подряд Волонтёры Победы проводят в Приднестровье Международный субботник. В этом году он стартовал 16 апреля, а завершится в преддверии 22 июня. Его суть – благоустройство могил ветеранов, памятников, памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. К примеру в 2021 году в Тирасполе Волонтёры Победы благоустроили памятник Работникам Молдавской овощекартофельной оросительной опытной станции, погибшим при защите Родины в 1941-1945 годы и прилегающий сквер. В 2022 году к акции широко присоединяться и многочисленные Школьные отряды Волонтёров Победы из организаций образования ПМР.

В Бендерах «Волонтёры Победы» восстановили мемориальную доску

В Бендерах «Волонтёры Победы» восстановили мемориальную доску

В Бендерах «Волонтёры Победы» восстановили мемориальную доску

В Бендерах «Волонтёры Победы» восстановили мемориальную доску

В Бендерах «Волонтёры Победы» восстановили мемориальную доску
  • Вчера, 19:59
  • DTV
  • Просмотров: 37
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