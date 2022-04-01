Бывший премьер-министр Ион Кику считает, что закон об информационной безопасности говорит не о добросовестности, а об установлении диктатуры. Реакция последовала после того, как председатель комиссии по юридическим вопросам Олеся Стамате признала, что в нынешнем виде, когда правоохранительные органы получают право закрывать источники информации, пропагандирующие фейки, закон можно было бы использовать «как политическую палку», однако подчеркнула, что "такое не может произойти во времена правления PAS", передает point.md ссылаясь на unimedia.info
Кику также говорит, что сожалеет об отсутствии реакции со стороны Европейского Союза, Совета Европы и других партнеров.
«Введение тотальной цензуры и наделение СИБ неконституционным полномочиям говорит не о добросовестности, а об установлении диктатуры.
Какая добросовестность была у Стамате, когда она намеренно пошла на нарушение Конституции, продвигая в парламенте повышение зарплаты Домники Маноле до 90 тысяч леев? Она солгала своей фракции в парламенте по тем поправкам, которые правительство отвергло, это добросовестно? Она призналась в прямом эфире по телевидению, что сделала это намеренно.
Эта политическая группа, потерпевшая неудачу в демократическом управлении государством, она не видит другого пути удержаться у власти, кроме цензуры и диктатуры.
Очень жаль, что нет реакции со стороны Евросоюза, Совета Европы и других партнеров. Все, что было построено с большими усилиями с их стороны и европейских налогоплательщиков для демократизации Республики Молдова, рушится именно сейчас, когда у власти находится фальшивая «проевропейская» партия», — говорит Кику.
Напомним, председатель комиссии по юридическим вопросам Олеся Стамате сказала, что закон о защите информационного пространства будет четко детализирован, чтобы снизить риск злоупотребления государственными институтами в отношении СМИ. point.md