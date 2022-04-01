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Власти Украины разрешили во время военного положения жениться через Zoom

Власти Украины разрешили во время военного положения жениться через Zoom

Украинские власти разрешили во время военного положения заключать браки дистанционно, в том числе через Zoom. Об этом в воскресенье сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

По ее словам, подать заявку и официально оформить брак теперь можно за день, передает ТАСС.

"Люди, которые изъявили желание, могут пожениться в течение дня. Регистрация брака может пройти в любом органе ЗАГСа на территории, где не ведутся боевые действия. В определенных условиях браки могут регистрировать не только работники органов ЗАГСа, но и полицейские, военные. Это актуально для влюбленных, которые несут службу, они могут быть подключены дистанционно просто через Zoom", - приводит слова Коломиец сайт правительства.

Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля. 15 марта Рада продлила его действие с 26 марта еще на 30 суток.
tass.ru
  • Вчера, 20:20
  • DTV
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