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СМИ: Молдова отказалась продавать Украине свои истребители

СМИ: Молдова отказалась продавать Украине свои истребители

В Молдове есть 6 истребителей Миг-29, базирующихся на авиабазе в селе Маркулешты, в северной части страны. По официальным данным, все они в рабочем состоянии, но самолеты давно не поднимались в воздух.

В первые дни военных событий, Украина обратилась в Молдову с просьбой продать или передать находящиеся на ее балансе Миг-29, сообщают источники издания Европейская правда.

По данным издания, в первые дни российского вторжения руководство Украины обращалось к правительству Молдовы с просьбой продать или передать Украине боевую авиацию молдавских ВВС.

На балансе Минобороны в Молдове находятся 6 истребителей Миг-29, базирующихся на авиабазе в селе Маркулешты, в северной части страны. По официальным данным, все они в рабочем состоянии, но самолеты давно не поднимались в воздух. Кишинев долгое время пытался их продать, аукцион не дал успеха.

Однако источники утверждают, что Киев в ответ на свою просьбу получил категорический отказ от руководства правительства Молдовы, с объяснением "мы не хотим раздражать Россию". В Молдове считали, что РФ сочтет это нарушением принципа нейтральности.

Впрочем, на днях Молдова фактически перестала быть нейтральной в российско-украинских отношениях и решилась на раздражающие Москву действия.
Напомним, что в Молдове запретили георгиевскую ленту, а также символы Z и V.
  • Вчера, 20:30
  • DTV
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