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В легких человека впервые нашли микропластик

В легких человека впервые нашли микропластик

По данным экспертов, микропластик может попасть в организм при дыхании.

Британские специалисты из Университета Халла и больницы «Кастл Хилл» проанализировали образцы легочной ткани, взятые у 13 человек после операций на органах грудной клетки. В результате в 11 из них впервые нашли частицы микропластика — чаще всего это были волокна полипропилена (ПП) и полиэтилентерефталата (ПЭТ).

При этом, как отметили ученые, больше всего микропластика содержалось в нижних отделах легких, сообщает rtraveler.ru.

«Это не первое исследование, которое доказывает, что микропластик попадает в человеческий организм. С напитками и пищей в среднем мы проглатываем от 0,1 до 5 граммов пластика каждую неделю. Представьте пластиковую карту, она как раз весит примерно 5 граммов», — говорит эксперт проекта «Ноль отходов» Анна Крюкова.

Ранее, в марте 2022 года, микропластик впервые нашли в человеческой крови, а до этого — в моче, фекалиях, плаценте, воде, рыбе, соли, пиве и в моллюсках.

«Пока точно неизвестно, как микропластик влияет на здоровье человека, так как тема новая и пока недостаточно изучена. Поэтому нужны дополнительные исследования. Однако последние данные демонстрируют связь между концентрацией микропластика в организме и воспалительными заболеваниями кишечника. Кроме того, потенциальную угрозу для любых живых организмов представляют опасные химические вещества, которые содержатся в добавках для производства пластмасс», — дополняет Анна.
rtraveler.ru
  • Вчера, 20:38
  • DTV
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