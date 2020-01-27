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Турция начала военную операцию на севере Ирака. Взрыв в Стамбуле

Турция начала военную операцию на севере Ирака. Взрыв в Стамбуле

Министерство обороны Турции начало новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, сообщают РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

По его данным, в операции задействованы силы спецназа и ВВС.

"Операция успешно продолжается, как и планировалось. Цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты. Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет. Наша борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист", - подчеркнул министр обороны Турции Хулуси Акар.

Он рассказал, что самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК.

Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тыс. членов РПК внутри страны и 6,9 тыс. за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тыс. человек.

В Стамбуле прогремел взрыв

На западе Стамбула возле полицейского участка прогремел мощный взрыв, много раненых, - сообщает obozrevatel.com
По данным СМИ, как минимум 10 человек получили ранения.

Об этом сообщает CNN Turk. Информация о причинах взрыва и количестве погибших пока не уточняется.

" В Бейоглу прогремел взрыв в подземных кабельных сооружениях. Из здания эвакуируют жителей из-за сильного задымления на улице", – пишет газета Sabah.

Турция начала военную операцию на севере Ирака. Взрыв в Стамбуле

  • Сегодня, 09:57
  • DTV
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