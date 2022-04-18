Военные формирования Приднестровья не готовы к ведению боевых действий на Украине. С таким заявлением выступил сегодня, 18 апреля, Генеральный штаб ВСУ, добавив, что и Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в Приднестровье также не представляет угрозы, сообщает Eadaily.com
«По имеющейся информации, вероятность привлечения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия к вооруженной агрессии против Украины остается низкой», — констатировала пресс-служба Генштаба Украины.
В ВСУ уточнили, что по имеющимся у них сведениям, в приднестровской армии при участии сотрудников ФСБ России прошла проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад.
«Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий», — заключил представитель Генштаба украинской армии Александр Штупун.
Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины неоднократно заявлял о военных приготовлениях на территории Приднестровья с целью «удара по Одесской области». Тогда даже в Кишиневе и Румынии опровергли эти сообщения, подчеркнув, что «военной опасности со стороны Приднестровского региона нет», а ОГРВ сконцентрирована на обеспечении миротворческой операции на Днестре и охране своих объектов.
Киев давно и пока безрезультатно пытается втянуть Молдавию в свою военную повестку, требуя открыть «второй фронт» в Приднестровье, чтобы отвлечь российские военные силы.
Как сообщало EADaily , Тирасполь неоднократно выступал с заявлением о том, что в Приднестровье нет никаких военных приготовлений или специальных мероприятий, угрожающих соседней Украине.
МИД ПМР вынужден был напомнить, что серия безосновательных публикаций в соцсетях Генштаба ВСУ создают «необоснованную напряжённость» в первую очередь для своих граждан. В непризнанной республике постоянно проживает более 80 тысяч украинцев, а с началом вооруженного конфликта сюда прибыли еще 27 тысяч украинских беженцев, которые находятся в полной безопасности.
«Руководство Приднестровья прилагает все необходимые усилия для эффективного обеспечения мира, спокойствия и безопасности в республике. Также мы заинтересованы в сохранении спокойствия жителей граничащих с Приднестровьем областей Украины», — говорится в заявлении МИД Приднестровья.