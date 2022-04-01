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Осенью Кишинев может остаться без тепла

Осенью Кишинев может остаться без тепла

Примар столицы Ион Чебан заявил на муниципальном собрании, что осенью Кишинев может остаться без тепла.
Более того, по словам градоначальника, затраты на гигакалорию могут возрасти в четыре раза из-за отсутствия инвестиций в производственное оборудование, сообщает point.md ссылаясь на jurnal.md

«Осенью есть риск возникновения серьезной ситуации в результате некоторых принятых вами решений, в том числе в случае с Termoelectrica, когда Кишинев может остаться без тепла, если не будет экстренного вмешательства в ремонт и модернизацию инфраструктуры тепловой энергетики.

Я хочу, чтобы все СМИ зафиксировали этот день и вспомнили его через полгода.

Из-за отсутствия крупных капиталовложений сложилась ситуация, когда у производственного оборудования фактически истек срок эксплуатации, что приводит к поломке, дефициту и низкой эффективности, соответственно, огромным потерям и невозможности больше работать в соответствии с существующими техническими стандартами. Если не приступить к ремонту немедленно, мы рискуем не только тем, что осенью этого года и зимой в Кишиневе не будет тепла, но и затраты на гигакалорию снова существенно вырастут. Увеличение может быть в два, три, а то и в четыре раза», — сказал Чебан.
  • Сегодня, 10:37
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