Примар столицы Ион Чебан заявил на муниципальном собрании, что осенью Кишинев может остаться без тепла. Более того, по словам градоначальника, затраты на гигакалорию могут возрасти в четыре раза из-за отсутствия инвестиций в производственное оборудование, сообщает point.md ссылаясь на jurnal.md
«Осенью есть риск возникновения серьезной ситуации в результате некоторых принятых вами решений, в том числе в случае с Termoelectrica, когда Кишинев может остаться без тепла, если не будет экстренного вмешательства в ремонт и модернизацию инфраструктуры тепловой энергетики.
Я хочу, чтобы все СМИ зафиксировали этот день и вспомнили его через полгода.
Из-за отсутствия крупных капиталовложений сложилась ситуация, когда у производственного оборудования фактически истек срок эксплуатации, что приводит к поломке, дефициту и низкой эффективности, соответственно, огромным потерям и невозможности больше работать в соответствии с существующими техническими стандартами. Если не приступить к ремонту немедленно, мы рискуем не только тем, что осенью этого года и зимой в Кишиневе не будет тепла, но и затраты на гигакалорию снова существенно вырастут. Увеличение может быть в два, три, а то и в четыре раза», — сказал Чебан.