Украинские власти рассматривают пример Израиля, где с 2004 года все дома возводят со специальными бункерами, оборудованными вентиляцией и кондиционированием.
Парламент Украины инициирует разработку новых строительных норм, предусматривающих надежные бомбоубежища в отстроенных и новых домах.
Законопроект №7198, предусматривающий восстановление на средства государства, уже принят в первом чтении. Об этом сообщила глава политической партии «Слуга народа» Елена Шуляк, пишет dilova.com.ua
По ее словам, Украина должна учесть опыт Израиля в планируемом восстановлении жилья и инфраструктуры. Таким образом вопрос безопасности планируется урегулировать на законодательном уровне с прописанными нормами и правилами.
«Конечно, есть дома в том же Израиле, которые построены ранее. Для таких домов власть строит отдельные индивидуальные бункеры, где люди могут себя чувствовать в безопасности», – рассказала Шуляк.
Политик заверила, что застройщики, которые будут игнорировать новые нормы, не смогут получить разрешение на строительство.
«Уверена, это должно стать одним из требований пользователей жилья и помещений. То есть покупатели жилья будут обращать внимание на то, есть ли в доме современные безопасные и комфортные бомбоубежища и паркинги. Как вариант рассматриваем проектирование новых домов с укрепленными подземными паркингами, которые можно использовать как надежное бомбоубежище», — подытожила глава партии «Слуга народа».
Также Шуляк напомнила, что в парламенте ко второму чтению готовится законопроект №5655, который предусматривает усиление уголовной и административной ответственности для всех участников строительного процесса.
Дома будут "как в Израиле"
За основу для строительства нового жилья в Украине взяли израильский опыт. Эта страна уже не одно десятилетие живет в состоянии войны. Не удивительно, что в Израиле научились строить практичное жилье, сочетающие в себе требования комфорта и прочности. Такие дома там строят с 2004 года. В каждом доме оборудован крепкий подземный паркинг и бомбоубежище.
В Украине намерены перенять этот опыт. Будут разработаны новые строительные нормы, которыми предусмотрят строительство укрепленного бомбоубежища под каждым домом. Это требование должно быть прописано в Государственных строительных нормах, убежден основатель компании KAN Development Игорь Никонов, сообщает biz.today.ua
При этом в Национальном союзе архитекторов предлагают строить подземные убежища с двойным назначением. В мирное время там могут находиться кафе, выставочные залы, клубы по интересам. Это поможет решить проблему с помещениями для многих представителей малого бизнеса. И в то же время, бизнес будет содержать эти помещения в хорошем состоянии. Но при этом будет одно условие: в случае войны бизнес освободит эти помещения под убежища. От многоэтажек откажутся
При новом строительстве жилья намерены отказаться многоэтажек. Как показала практика, эвакуация людей с верхних этажей домов весьма проблематична и занимает много времени. К тому же, высотки – отличные мишени для врага. Предлагают модульную застройку
Застройка будет вестись поквартально. В ее основе невысокие прочные дома из модульных конструкций. В основе дома будет прочный железобетонный каркас и готовые стеновые панели, которые будут изготавливаться сразу с окнами. Строительство такого дома займет от полугода до 9 месяцев. К тому же, благодаря каркасу такой дом не будет "складываться" при обрушении одной из стен.
Ставя во главу угла соображения прочности, застройщики не будут забывать и об эстетичности нового жилья. Отделка тыльной части таких домов будет однотипной. Зато фасады планируют делать оригинальными. Возможно, у каждого квартала будет свой дизайн, который сделает его неповторимым.
Цены на жилье будут выше
Естественно, что цена на жилье в домах послевоенной застройки будет выше. На сколько она вырастет, сейчас трудно сказать. Архитекторы могут утверждать с уверенностью лишь одно: себестоимость квадратного метра жилья даже на окраинах столицы будет не менее 1000 долларов за квадратный метр.
Причины повышения стоимости будут такие:
рост цен на строительные материалы; повышение затрат из-за строительства подземных сооружений и возведения домов повышенной прочности; повышение затрат на землю под застройку и прокладку коммуникаций из-за снижения этажности.