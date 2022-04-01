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Как в Израиле: все дома на Украине будут строить с бомбоубежищами

Как в Израиле: все дома на Украине будут строить с бомбоубежищами


Украинские власти рассматривают пример Израиля, где с 2004 года все дома возводят со специальными бункерами, оборудованными вентиляцией и кондиционированием.

Парламент Украины инициирует разработку новых строительных норм, предусматривающих надежные бомбоубежища в отстроенных и новых домах.

Законопроект №7198, предусматривающий восстановление на средства государства, уже принят в первом чтении. Об этом сообщила глава политической партии «Слуга народа» Елена Шуляк, пишет dilova.com.ua

По ее словам, Украина должна учесть опыт Израиля в планируемом восстановлении жилья и инфраструктуры. Таким образом вопрос безопасности планируется урегулировать на законодательном уровне с прописанными нормами и правилами.

«Конечно, есть дома в том же Израиле, которые построены ранее. Для таких домов власть строит отдельные индивидуальные бункеры, где люди могут себя чувствовать в безопасности», – рассказала Шуляк.

Политик заверила, что застройщики, которые будут игнорировать новые нормы, не смогут получить разрешение на строительство.

«Уверена, это должно стать одним из требований пользователей жилья и помещений. То есть покупатели жилья будут обращать внимание на то, есть ли в доме современные безопасные и комфортные бомбоубежища и паркинги. Как вариант рассматриваем проектирование новых домов с укрепленными подземными паркингами, которые можно использовать как надежное бомбоубежище», — подытожила глава партии «Слуга народа».

Также Шуляк напомнила, что в парламенте ко второму чтению готовится законопроект №5655, который предусматривает усиление уголовной и административной ответственности для всех участников строительного процесса.

Дома будут "как в Израиле"

За основу для строительства нового жилья в Украине взяли израильский опыт. Эта страна уже не одно десятилетие живет в состоянии войны. Не удивительно, что в Израиле научились строить практичное жилье, сочетающие в себе требования комфорта и прочности. Такие дома там строят с 2004 года. В каждом доме оборудован крепкий подземный паркинг и бомбоубежище.

В Украине намерены перенять этот опыт. Будут разработаны новые строительные нормы, которыми предусмотрят строительство укрепленного бомбоубежища под каждым домом. Это требование должно быть прописано в Государственных строительных нормах, убежден основатель компании KAN Development Игорь Никонов, сообщает biz.today.ua

При этом в Национальном союзе архитекторов предлагают строить подземные убежища с двойным назначением. В мирное время там могут находиться кафе, выставочные залы, клубы по интересам. Это поможет решить проблему с помещениями для многих представителей малого бизнеса. И в то же время, бизнес будет содержать эти помещения в хорошем состоянии. Но при этом будет одно условие: в случае войны бизнес освободит эти помещения под убежища.

От многоэтажек откажутся

При новом строительстве жилья намерены отказаться многоэтажек. Как показала практика, эвакуация людей с верхних этажей домов весьма проблематична и занимает много времени. К тому же, высотки – отличные мишени для врага.

Предлагают модульную застройку

Застройка будет вестись поквартально. В ее основе невысокие прочные дома из модульных конструкций. В основе дома будет прочный железобетонный каркас и готовые стеновые панели, которые будут изготавливаться сразу с окнами. Строительство такого дома займет от полугода до 9 месяцев. К тому же, благодаря каркасу такой дом не будет "складываться" при обрушении одной из стен.

Ставя во главу угла соображения прочности, застройщики не будут забывать и об эстетичности нового жилья. Отделка тыльной части таких домов будет однотипной. Зато фасады планируют делать оригинальными. Возможно, у каждого квартала будет свой дизайн, который сделает его неповторимым.

Цены на жилье будут выше

Естественно, что цена на жилье в домах послевоенной застройки будет выше. На сколько она вырастет, сейчас трудно сказать. Архитекторы могут утверждать с уверенностью лишь одно: себестоимость квадратного метра жилья даже на окраинах столицы будет не менее 1000 долларов за квадратный метр.

Причины повышения стоимости будут такие:

рост цен на строительные материалы;
повышение затрат из-за строительства подземных сооружений и возведения домов повышенной прочности;
повышение затрат на землю под застройку и прокладку коммуникаций из-за снижения этажности.
  • Сегодня, 11:25
  • DTV
  • Просмотров: 44
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