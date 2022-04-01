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Пожар в Тирасполе

Пожар в Тирасполе

18 апреля в Тирасполе около восьми утра на улице 95 Молдавской дивизии загорелся частный дом. Шестнадцатилетний сын хозяйки дома услышал подозрительные хлопки на чердаке, а затем увидел дым. Парень вызвал экстренную службу по номеру 101, сообщает mvdpmr.org

Пожар в Тирасполе

Пожар в Тирасполе

Пожар в Тирасполе

Пожар в Тирасполе

Огнём была полностью охвачена кровля. Два пожарных расчёта в течение четырёх минут локализовали пламя. Дом удалось уберечь от огня.

Инспектор рассматривает версию короткого замыкания электропроводки.

На чердаке было обнаружено множество скрученных электропроводов. Возможно, они и стали причиной возгорания.

Разбирательство продолжается.
  • Сегодня, 11:39
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