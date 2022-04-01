18 апреля в Тирасполе около восьми утра на улице 95 Молдавской дивизии загорелся частный дом. Шестнадцатилетний сын хозяйки дома услышал подозрительные хлопки на чердаке, а затем увидел дым. Парень вызвал экстренную службу по номеру 101, сообщает mvdpmr.org
Огнём была полностью охвачена кровля. Два пожарных расчёта в течение четырёх минут локализовали пламя. Дом удалось уберечь от огня.
Инспектор рассматривает версию короткого замыкания электропроводки.
На чердаке было обнаружено множество скрученных электропроводов. Возможно, они и стали причиной возгорания.