Государственная управляющая компания (ГУК), которая определяет стратегию работы государственных предприятий республики, представила отчёт о своей деятельности в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба Правительства ПМР.
Открывая встречу, директор компании рассказал о структуре органов управления ОАО «ГУК». Виктор Добров напомнил, что ее учредителем является Правительство, которое утверждает устав, руководство, членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, а также рассматривает годовую отчетность компании.
Наблюдательный совет – это высший орган управления, он обладает полномочиями в части определения индивидуальной стратегии работы с каждым из предприятий, принимает решения по наиболее ключевым вопросам управления. Ревизионная комиссия создана для контроля финансовой деятельности.
«Таким образом, выстроена правовая конструкция, которая позволяет управляющей компании через участие в коллегиальных органах управления предприятиями те решения стратегические, которые приняты на уровне управляющей компании, доносить до руководителя предприятия и встраивать стратегию работы», - обозначил гендиректор ГУКа Виктор Добров.
Сегодня деятельность Госуправляющей компании ведут 23 сотрудника. А ее работа строится по этапам. Первый этап – подготовительный, он включает комплексную проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а также внедрение процедур корпоративного управления для повышения их финансовой привлекательности. Так, начиная работу в отношении конкретного предприятия, после его трансформации происходит передача пакета акций в ведение ГУКа.
В 2021 году такая процедура была проведена в отношении ОАО «Биохим».
«Проводится комплексная финансовая проверка деятельности, определяется степень жизнеспособности той бизнес-модели, которая есть на предприятии, и решается, что с ним дальше делать», - пояснил Виктор Добров.
Учитывая динамику прошлых лет, на Биохиме отмечаются достаточно нестабильные объемы производства. Это связано со спецификой деятельности - завод работает исключительно на переработке местного сельхозсырья, а значит объем его загрузки напрямую связан с урожайностью. Тем не менее, по словам Виктора Доброва, предприятию удалось не уйти в убыток благодаря решению руководства по сокращению издержек, поэтому в 2021 году зафиксирована положительная динамика прибыли.
«Это хороший показатель, можно говорить о том, что менеджмент, который существует на сегодняшний момент на предприятии, адекватно реагирует на системные проблемы и предпринимает правильные решения», - подчеркнул глава ГУКа. В настоящий момент ведется активная работа по упорядочению документации, формированию закупок предприятия в соответствии с действующим законодательством и, главное, консолидации его активов.
«На сегодняшний момент имущественный комплекс «Биохима» раздроблен. Часть технологического оборудования находится на балансе предприятия. Но недвижимое имущество и незначительная часть техоборудования принадлежит другой организации – Бюро по управлению активами, куда попало еще в далеком 12 году», - рассказал Виктор Добров и дополнил, что сейчас перед компанией стоит задача по переводу всего оборудования на баланс предприятия. Также ГУК рассмотрит план мероприятий по реструктуризации и погашению существенных долгов предприятия, которые достались «Биохиму» в наследство. Второй этап работы Госуправляющей компании – определение стратегии деятельности. На данном этапе ведется активная работа с предприятием ОАО «Автостанции Приднестровья». Напомним, в результате ограничений, связанных с пандемией коронавируса в 2020-2021 гг., в связи с резким снижением объема внутренних и внешних перевозок, транспортная отрасль понесла серьезные убытки. Государством были предприняты меры поддержки перевозчиков по субсидированию социально значимых маршрутов. В настоящее время Минэкономразвития совместно с транспортниками и ОАО «Автостанции Приднестровья» продолжают работу над механизмом урегулирования деятельности. Госуправляющая компания, в свою очередь, сосредоточила внимание на оптимизации расходов предприятия.
«Когда доходы упали, мы были вынуждены существенно включиться в работу по экономии. Нам удалось в этот период сократить расходы по оплате труда и снизить общехозяйственные издержки. Нашли компромисс с Минэкономразвития по закрытию двух диспетчерско-контрольных пунктов. Хотя убыточных ДКП, где доходы от продажи билетов не покрывают расходы на содержание, гораздо больше. Ведется работа по взысканию дебиторской задолженности с целью аккумулирования этих средств для расчетов по заработным платам с персоналом. Также ведется работа по продаже непрофильных активов, которые не задействованы в производственной деятельности с целью того, чтобы денежные средства были высвобождены и могли использоваться для финансирования текущей деятельности», - объяснил Виктор Добров.
«На данном этапе считаем, что нужно мобилизовать все ресурсы данного предприятия и пока не просить поддержку у бюджета, – выразил мнение Зампред Правительства Станислав Касап. - Мы считаем, что нужно справляться своими силами, искать порой нетривиальные решения и пытаться добиться финансовой устойчивости предприятия без помощи из бюджета. На это нацелена наша работа».
Что касается регуляции и учета пассажиропотока – в планах на перспективу внедрение автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП), что позволит решить ряд проблем перевозчиков и создаст новые возможности для пассажиров и органов госвласти. Также Минэкономразвития готово представить проект портового сбора. Эта выплата позволит освободить участников перевозок от дополнительной административной нагрузки по фиксации дисциплины незаездов, подбора с бордюра ближе, чем на 500м к автостанции и прочих нарушений.
«При реализации двух задач по АСОПу и портовому сбору «Автостанции Приднестровья» в принципе будут самодостаточным предприятием, которое не нужно будет в оперативном порядке постоянно органами исполнительной власти координировать», - резюмировал Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник.
После определения стратегии деятельности организации переходят на третий этап. Здесь проводятся мероприятия по оздоровлению финансового положения предприятий. Продолжительность этой работы – от года до двух лет. На данный момент проходят работы по семи предприятиям. Среди них и ОАО «Григориопольская шахта».
Добывающее предприятие находится в управлении ГУК с 2021 года. Проверка финансово-хозяйственной деятельности выявила ряд проблем. В первую очередь они связаны с острым дефицитом собственного оборотного капитала и накопленной задолженностью по налогам на сумму порядка 3 млн рублей.
Кроме того, специалисты говорят о высокой степени выработки действующего месторождения и низком уровне механизации, значительном уровне износа оборудования, что влечет за собой высокую себестоимость производства. Из-за этого убытки формируются уже на операционном уровне. Отмечено и существенное сокращение потребления добываемого стенового камня в Приднестровье примерно до 5 тыс. кубометров в год.
На данный момент предприятие не осуществляет деятельность по ряду объективных причин.
«Для того, чтобы запустить производство и исполнить все требования по охране труда, нужно потратить более 0,5 млн долларов США. Это минимальная сумма вложений. Этот вариант с экономической точки зрения является абсолютно необоснованным, поскольку оставшийся полезный слой для добычи в шахте и та экономика никогда не позволят окупить эти деньги», - рассказал руководитель Госуправляющей компании.
ГУК предложил иной вариант выхода из ситуации, который подразумевает замену оборудования и разработку нового месторождения. А главное – присоединение предприятия к более устойчивой финансовой структуре, которая сможет помочь в погашении долга перед налоговыми органами и в покупке нового оборудования. В 2022 году уже началась юридическая работа по реорганизации «Григориопольской шахты» путем присоединения к ОАО «Тирнистром».
На протяжении кризисных ковидных периодов это добывающее предприятие показало стабильность. Объем производства оставался на одном уровне, как и доход от продаж. При этом на 12% выросли отчисления в бюджет и внебюджетные фонды. Эта сумма составила 13,5 млн рублей. Однако чистая прибыль добывающего предприятия снизилась.
«При том же объеме доходов рост себестоимости из-за работы по рекультивации (прим ред. – восстановление земель сельскохозяйственного назначения), в первую очередь, ГСМ и стоимости комплектующих, а также рост налоговой нагрузки привели к существенному снижению чистой прибыли. Да, предприятие остается в зоне прибыли, не формируются убытки, но прибыль существенно снижена», - пояснил Виктор Добров.
Стоит отметить и тот факт, что средняя зарплата на предприятии за прошлый год увеличилась на 11%. Кроме того, организация приобрела шагающий экскаватор за счет заемных средств, который используется для рекультивации Суклейского карьера. Восстановление земель начато в 2021 году и продолжится в текущем периоде.
На данный момент экономисты говорят о том, что «Тирнистром» нуждается в инвестициях в сумме более 5 млн долларов США. В расчетах учтена потребность в обновлении оборудования, автопарка и восстановлении Григориопольской шахты.
Вопрос привлечения инвестиций актуален и для ОАО «Промышленно-производственное объединение», известное под брендом «Бетон-плюс». Предприятие включено в программу приватизации на 2022-2023 гг.
Здесь на протяжении последних двух лет показатели незначительно отличаются. Из-за проблем с поставками цемента в последнем квартале предприятие не смогло сработать в рамках запланированных объемов. В этой связи доходы от продаж снизились на 5% по сравнению с 2020 годом. Соответственно и чистой прибыли недосчитались в размере 150 тыс. рублей. Однако это не помешало в плановом порядке увеличить заработную плату сотрудникам на 9%.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПИ «Приднестровский» за 2021 год также не претерпели серьезных изменений. Однако достижением для этого уникального предприятия, осуществляющего разработку проектов зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения, стало расширение и омоложение коллектива. При учете вовлеченности организации в работу над проектами ФКВ вливание новых сил крайне важно.
Изменить ситуацию с кадровым обеспечением удалось благодаря внедрению новой системы оплаты труда. Далее, в 2022 году будет обновлена оргтехника, а при содействии ГУКа пересмотрена маркетинговая политика и активизирована работа с коммерческими заказчиками.
Госуправляющая компания курирует и ОАО «Бендерский хлеб», которое не так давно посетил Александр Мартынов. В 2021 году предприятию удалось нарастить объем производства на 15%. Это стало возможным за счет переориентации на работу в более перспективных нишах. Речь о перераспределении акцентов с производства социальной продукции на кондитерские изделия. Для этого закуплено соответствующее оборудование, а так же проведен ремонт котельной, которая является критическим элементом производственной инфраструктуры предприятия. Субсидированный кредит по государственной программе поддержки модернизации промышленных предприятий, на средства которого обновлялось оборудование, уже успешно погашается.
Текущее положение дел даже позволило индексировать заработную плату работникам, размер которой увеличился на 11%.
На данный момент предприятие ищет новых поставщиков сырья и формирует новую сеть снабжения. В планах на ближайшую перспективу – работа по сокращению издержек, в том числе оптимизация сети фирменных магазинов.
Одним из наиболее успешных проектов Госуправляющей компании стало ОАО «Бендерский речной порт», на котором на прошлой неделе побывал Премьер. Здесь в 2021 году чистую прибыль удалось увеличить почти в три раза, а платежи в бюджет и внебюджетные фонды в два раза. В итоге в казну направлено 1,5 млн рублей.
Только после стабилизации работы перспективных предприятий она переводятся на четвертый этап, то есть производится оценка пакета акций. Такую процедуру в настоящее время проходит ОАО «Рыбницкий хлебокомбинат».
Главная проблема – ориентирование на выполнение госзаказов, которые в связи с ограничительными мерами отчасти были сорваны. При этом при заключении контракта четко фиксируется цена продукции, и адаптировать под изменения ее уже нельзя. При учете текущего положения дел на рынке сырья такое сотрудничество теряет свою актуальность. Сегодня на первый план выходит необходимость перестройки ассортимента с целью снижения удельной доли тендерных поставок.
«На сегодняшний день по объему производимой продукции 49% продукции – это то, что готовится для тендеров. Вот этот сегмент ушел в убыток. Поэтому предприятие идет по тому же пути, что и Бендерский хлебокомбинат», - сообщил руководитель ГУКа.
Выполняя рекомендации по развитию производства кондитерских изделий, организация провела модернизацию технологического оборудования. Теперь в ассортименте появились новые успешные позиции.
При этом, вопреки ряду сложностей все платежи в бюджет осуществляются в полном объеме.
Завершение оценки предприятия позволяет приступить к финальному, пятому этапу, - поиску инвестора. Интерес для частного капитала может представлять швейные фабрики «Одема» и «Вестра».
Между тем, если предприятие невозможно восстановить, то на четвертом и пятом этапах производится оценка активов, продажа имущества и расчет с кредиторами. В эту категорию попадает ОАО «Бюро по управлению активами». Благодаря реализации части активов в прошлом году удалось погасить долги перед бюджетом республики в размере 5,5 млн рублей.
Если в целом говорить об эффективности деятельности Государственной управляющей компании, то стоит обратить внимание на доходы бюджета, полученные от деятельности этой организации. Только в 2021 году прирост отчислений в бюджет и внебюджетные фонды предприятий, подотчетных ГУК, составил более 10,5 млн рублей. За четыре года работы компании этот показатель достиг 38,7 млн рублей. Дивиденды подведомственных предприятий в минувшем периоде зафиксированы на уровне 10,4 млн рублей, а в целом – более 14 млн рублей.
Важный показатель деятельности – погашение исторических долгов Бюро по управлению активами. На данный момент бюджету республики возвращено 16,4 млн рублей.
В целом дополнительные доходы бюджета и внебюджетных фондов за четыре года составили более 69 млн рублей. Если учесть затраты государства на содержание Госуправляющей компании, то экономический эффект достигает 63,7 млн рублей.
Традиционно от депутатского корпуса в завершении презентации последовал ряд уточняющих вопросов о деятельности госпредприятий и самой Госуправляющей компании. Виктор Добров представил исчерпывающие ответы, раскрыв ретроспективу многих явлений и обозначил заделы на перспективу.
В свою очередь Глава Правительства подчеркнул, что в действующей модели управления, в которой задействован ГУК, больше плюсов, чем минусов. Альтернативной модели, которая более эффективно позволила бы управлять всем комплексом предприятий, нет.
«Впервые за историю Приднестровья применены к группе предприятий корпоративные принципы управления. Второй момент – существенно усилен контроль над этими предприятиями, - выразил мнение Александр Мартынов. - Доходы многократно превышают расходы на эту систему управления».
В завершении встречи Премьер выразил благодарность всем участникам диалога и отдельные слова признательности направил коллективу Государственной управляющей компании за профессионально проделанную работу.