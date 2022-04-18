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Воронин:"страна больна политическим гепатитом"

Воронин:"страна больна политическим гепатитом"

Центральный комитет Компартии Молдавии (ПКРМ) на состоявшемся сегодня, 18 апреля, заседание принял заявление о том, что политформирование готово взять на себя полное управление страной. Они объявили о мобилизации левого протестного электората и подготовке масштабных протестов, цель которых «смести» действующий режим, сообщает eadaily.com

По словам председателя ПКРМ экс-президента Владимира Воронина, контролируемому президентской партией «Действие и солидарность» парламенту и правительству Натальи Гаврилицы исполнилось 9 месяцев, а охарактеризовать плоды их работы можно как «настоящий геноцид» — «геноцид против собственного народа».

«Наша с вами любимая страна больна политическим гепатитом. С этой желтухой справиться терапевтическим путем невозможно. Именно поэтому мы объявили о формировании политического Блока коммунистов и социалистов (БКС), чтобы консолидировать силы близкие по духу и идеалам, чтобы консолидировать все левое, социальное, гражданское, патриотическое политическое поле», — отметил Воронин.

Он добавил, что оппозиционная платформа готова вступить в схватку с антинародным, антимолдавским и, как теперь уже очевидно, — тоталитарным и антидемократическим режимом. В этой связи БКС начинает широкие консультации с гражданами - сообщается на сайте Партии коммунистов республики Молдова

"Мы начинаем широкие консультации с гражданами страны. И я не собираюсь сегодня скрывать от вас, что наша цель – максимальная мобилизация людей недовольных властью. Я не намерен скрывать и то, что наша цель – подготовка масштабных протестов, которые должны смести этот, становящийся все более и более опасным режим. Мы, как и в 2001 году, готовы взять ответственность за страну, за её поступательное развитие, мирной и нейтральной Молдовы.

Нам отступать некуда. Позади – наша Родина, Республика Молдова!" - резюмировал Председатель ПКРМ Владимир Воронин, выступая с докладом на II Пленуме ЦК ПКРМ 16 апреля 2022 года







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