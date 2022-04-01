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МИД ПМР о критической ситуации на ММЗ и об обращении в ВОЗ

МИД ПМР о критической ситуации на ММЗ и об обращении в ВОЗ

Заявление об обращении во Всемирную организацию здравоохранения

В результате деструктивных действий молдавской стороны на протяжении нескольких недель на молдавско-румынской границе и в таможенных терминалах Республики Молдова задержаны медикаменты, необходимые населению и лечебным учреждениям Приднестровья. Помимо уже задержанных грузов Молдова отказывается выдавать разрешения на ввоз новых партий медикаментов, что спровоцировало прекращение существенной части отгрузок и дефицит востребованных лекарств, сообщает пресс-служба МИД ПМР

По инициативе приднестровской стороны проблема многократно обсуждалась в ходе встреч представителей по политическим вопросам и экспертных (рабочих) групп по вопросам здравоохранения. Молдавскими представителями неоднократно публично озвучивались заверения в пропуске грузов, однако они так и не были выполнены.

Учитывая гуманитарную значимость разрешения данной ситуации, Приднестровье в официальном письменном порядке обратилось за помощью в адрес Всемирной организации здравоохранения.

В частности, внешнеполитическое ведомство Приднестровья пригласило специалистов ВОЗ провести срочные консультации с участием министра здравоохранения ПМР и представителей Ассоциации фармацевтов Приднестровья для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из кризиса.

Сообщение МИД ПМР

Сегодня Министерство иностранных дел направило запрос в адрес Главы Делегации Европейского союза в Республике Молдова Яниса Мажейкса в связи с критической ситуацией, сложившейся вокруг ключевого приднестровского предприятия ОАО «ММЗ».

Республика Молдова продолжает блокировать работу завода, в частности, препятствуя импорту сырья и экспорту готовой продукции как с территории РМ, так и транзитом через неё. Ограничения со стороны РМ могут иметь серьёзные социально-экономические последствия.

С учётом существующих договорённостей Приднестровьем предложено провести срочные консультации на уровне Главы Делегации ЕС с целью выработки устойчивых механизмов возобновления работы предприятия, сообщает mfa-pmr.org
  • Сегодня, 15:24
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