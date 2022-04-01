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Рабочие недели в пасхальные и майские праздники будут сокращёнными
Конец апреля и начало мая – это время традиционных длинных выходных.
В этом году в Приднестровье на Пасху мы будем отдыхать 3 дня (23–25 апреля), сообщает novostipmr.com
На Радоницу, или поминальные дни – 4 дня (с 30 апреля по 3 мая, 1 мая выпал на выходной, поэтому его перенесли на вторник, 3 мая).
День Победы тоже можно будет отмечать три дня – с 7 по 9 мая (сам праздник выпал на понедельник).
Так работают те, кто трудится в 5-дневную неделю. Те, кто работает в шестидневку, будут делать это и в субботу, 30 апреля, но рабочий день сокращён на 1 час.
- Сегодня, 16:32
- DTV
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