Агентство публичной собственности, в чьем ведении находятся шесть истребителей МИГ-29, заявило, что не получало официального запроса относительно продажи самолетов.
Ранее "Украинская правда" сообщила, что молдавские власти отказали Киеву в просьбе, "чтобы не расстраивать Россию". Бывший администратор Международного аэропорта Мэркулешть Владимир Майдук рассказал в июле 2019 года в рамках Клуба, организованного Центром журналистских расследований в Молдове, что от шести МИГов почти ничего не осталось, "они пустые", передает anticoruptie.md
"Эти самолеты выведены из эксплуатации и сняты с вооружения в 2000 году, и их техническое состояние не позволяет выполнять полеты", - заявила Татьяна Савва, заместитель генерального директора Агентства публичной собственности.
В то же время Татьяна Савва подчеркнула, что "Республика Молдова продолжает свои усилия по поддержке украинского народа, оказывая помощь беженцам и обеспечивая социально-экономические условия для их благоприятного пребывания на территории Республики Молдова".
Бывший администратор Международного аэропорта Мэркулешть Владимир Майдук заявил, что сегодня никто не знает, кто снял детали с этих самолетов.
"Я несколько раз замечал, что самолеты исчезали со взлетной полосы, на самом деле их помещали на склад одного из резидентов, откуда вынимали самые важные части. Одна деталь может стоить 500 000 долларов. От этих самолетов остались только кабины, а запчасти распроданы", - отметил он.
Ссылаясь на источники редакции, "Украинская правда" написала, что шесть самолетов, даже в списанном состоянии, "жизненно важны для Украины в этой войне".
"Украинские компании могли бы проверить их функциональность и запустить в бой, а если это невозможно, то использовать их как запасные части", - пишет автор статьи Сергей Сидоренко.
"В первые дни российского вторжения Киев обратился к правительству Республики Молдова с просьбой продать эти самолеты, но получил категорический отказ на том основании, что Кишинев "не хочет раздражать Россию".
Отметим, в октябре 1997 года Республика Молдова продала 21 истребитель МИГ-29 и сопутствующее оборудование Соединенным Штатам Америки (США) за 40 миллионов долларов и гуманитарную помощь.
11 марта 2005 года бывший министр обороны Валериу Пасат был обвинен в санкционировании продажи самолетов по более низкой цене, чем предлагали другие потенциальные покупатели в Иране и Йеменской Республике.
Бывший министр обороны Валериу Пасат был приговорен к 10 годам тюремного заключения по обвинению в продаже самолетов по слишком заниженной цене. По оценкам представителей правительства ПКРМ, Республика Молдова должна была получить не менее 95 миллионов долларов за 21 самолет.