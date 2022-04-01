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Правительство запретило блокировку пандусов при парковке автомобилей

Правительство запретило блокировку пандусов при парковке автомобилей

Глава Правительства подписал Постановление, которым вносятся дополнения в правила дорожного движения.

Теперь припаркованные автомобили больше не смогут блокировать доступ к пандусам или наклонным плоскостям и бордюрам, предназначенным для лиц с ограниченными возможностями, а также родителей с детскими колясками.

Согласно документу ближе одного метра от лестниц, подъездов, пандусов (рамп) парковка автомобилей строго запрещена. Исключением являются остановки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп или лицами, перевозящими таких инвалидов, в том числе детей-инвалидов, для посадки и высадки пассажиров либо загрузки или выгрузки багажа, передает пресс-служба Правительства.

Изменения позволят родителям с детьми в колясках, инвалидам-колясочникам, пожилым людям и другим лицам свободно передвигаться, а водителей обяжет проявлять повышенное внимание к парковке. Постановление вступает в силу по истечении 14 дней со дня его официального опубликования.
  • Сегодня, 08:42
  • DTV
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