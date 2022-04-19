Все подразделения аппарата правительства Молдовы, а также подведомственные парламенту учреждения работают над заполнением анкеты Европейской комиссии по заявке на вступление в ЕС. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица уточнив, что анкета для членства содержит более 360 вопросов.
Содержание её власти держат в секрете, очевидно понимая, что некоторые ответы не найдут поддержки граждан. В Кишиневе надеются, что опросник будет заполнен в течение ближайших нескольких дней, пишет eadaily.com
«Анкета предоставит информацию для возможности стать страной-кандидатом. Есть много вопросов, связанных с соблюдением прав человека или обеспечением здоровой конкурентной среды. Есть люди, отвечающие за главы и подглавы, мы надеемся закончить текст как можно скорее. Речь идет о нескольких днях, а не неделях», — отметила Гаврилица.
Вместе с тем, власти Молдовы отказываются предать гласности вопросник, который они получили от Европейского союза. При этом такую же анкету получила Украина и Грузия.
Власти Грузии обнародовали опросник о готовности стать страной-кандидатом ЕС, сообщает newsgeorgia
Первую часть анкеты, касающуюся политических и экономических критериев, правительство обнародовало 14 апреля. Всего в документе 369 вопросов, которые охватывают такие темы, как демократия и верховенство закона, судебная система, борьба с коррупцией, публичное управление, защита прав, макроэкономическая стабильность, инвестиции, функционирование товарных, трудовых и финансовых рынков и так далее.
Из анкеты следует, что Брюссель интересует: допускает ли местная Конституция верховенство законов ЕС над местными, защищены ли в стране права ЛГБТ и разрешены ли однополые браки, есть ли план действий по ювенальной юстиции, а также разрешена ли продаже сельскохозяйственных земель иностранцам?
Как сообщили в правительстве Грузии, в ближайшее время Тбилиси получит вторую часть вопросника, который полностью будет посвящен «совместимости с законодательством ЕС по отраслевым темам и секторам».
Что мешает молдавским властям так же придать гласности столь важный документ ?
Учитывая, что указанные вопросы давно будоражат часть молдавского общества, которое не солидарно с властями РМ в части навязывания «европейских ценностей», вероятней всего ответы властей РМ на них также будут засекречены, пишет eadaily.com
На Украине, которая первой подала заявку на вступление в Евросоюз, считают, что статус кандидата они получат в течение нескольких недель. Киев уже подал первую часть заполненной анкеты и практически завершил заполнение второй. Там надеются, что европейское ответное решение будет скорым.