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26 апреля в Приднестровье завершится отопительный сезон

26 апреля в Приднестровье завершится отопительный сезон

Согласно приказу Министерства экономического развития ПМР подача природного газа на цели отопления населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности будет прекращен с 8:00 часов 26 апреля, об этом сообщается на сайте Минэкономразвития ПМР.

Организациям всех форм собственности, обеспечивающим предоставление услуг по теплоснабжению, и владельцам ведомственных котельных поручено в межотопительном периоде приступить к выполнению графиков плановых ремонтно-восстановительных работ котельного и теплотехнического оборудования, магистральных и внутриквартальных тепловых сетей с целью подготовки к работе в предстоящем отопительном периоде 2022-2023 годов.
  • Сегодня, 11:07
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