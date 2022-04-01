Согласно приказу Министерства экономического развития ПМР подача природного газа на цели отопления населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности будет прекращен с 8:00 часов 26 апреля, об этом сообщается на сайте Минэкономразвития ПМР.
Организациям всех форм собственности, обеспечивающим предоставление услуг по теплоснабжению, и владельцам ведомственных котельных поручено в межотопительном периоде приступить к выполнению графиков плановых ремонтно-восстановительных работ котельного и теплотехнического оборудования, магистральных и внутриквартальных тепловых сетей с целью подготовки к работе в предстоящем отопительном периоде 2022-2023 годов.