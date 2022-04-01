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Майя Санду подписала закон о запрете военных символов в Молдове

Майя Санду подписала закон о запрете военных символов в Молдове

Президент РМ Майя Санду объявила, что промульгировала закон, запрещающий "символы войны" в Молдове. Среди этих символов черно-оранжевая лента, известная как «георгиевская лента», а также буквы Z, V.

«Уважаемые граждане, сегодня я промульгировала закон о запрете военных символов. Новые положения вступают в силу с момента публикации. Это не влияет на нашу историческую память, люди по-прежнему смогут почтить память павших в Великой отечественной войне. Мы помним, какой ценой был получен мир в то время. Спекулировать на истории 1945 года для пропаганды агрессии против Украины сегодня — оскорбление памяти наших бабушек и дедушек. Сохранять этот мир было нашим долгом, и поэтому мы не позволим использовать эти символы в нашей стране», — отметила Майя Санду, цитирует unimedia.info

Ранее депутаты одобрили поправку к Кодексу о правонарушениях, которая запрещает «символику и атрибутику, пропагандирующие действия военной агрессии, военные преступления и преступления против человечности». Среди этих символов черно-оранжевая лента, известная как «георгиевская лента», а также буквы Z, V, которые используют российские войска на Украине.

Согласно закону, за изготовление, продажу и хранение этих символов физическим лицам грозит штраф в размере от 4500 до 9000 леев или от 30 до 60 часов общественных работ, а юридическим лицам и должностным лицам - от 9000 до 18 000 леев.

По словам депутата PAS Лилиана Карпа, закон о запрете символов российской военной агрессии в Украине вступит в силу в день публикации в Monitorul Oficial после его подписания президентом Молдовы.

«Обычно в течение одной или двух недель президент подписывает законопроекты, они публикуются в Monitorul Oficial и вступают в силу. То есть он должен вступить в силу к 9 мая», - отметил Лилиан Карп, сообщает point.md

Согласно новому закону, запрещенные символы могут быть представлены только на научных конференциях, документальных фильмах или выставках, а также в новостных изданиях. По словам чиновника, власти намерены запрещать их только тогда, когда они используются как символы военной агрессии.

В случае демонстрации этой ленты во время митингов 9 мая полиции придется документировать каждый случай отдельно, заявляет парламентарий.

«Полиция будет документировать каждый случай отдельно. Неповиновение не означает, что вы не ответите, это должно быть понятно всем. Так что я убежден, что люди поймут, что кто-то использует их чувства в своих личных политических целях и попытается сделать это через ленточку, которую Путин не носил до 2008 года», - отметил депутат ПДС.

Также Карп подчеркнул, что ленточка, являющаяся частью медали, не будет считаться правонарушением.
  • Сегодня, 11:40
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