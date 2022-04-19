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Совместная помощь горожан и властей. В Дубоссарах гражданам из Украины выдают пасхальные наборы

Совместная помощь горожан и властей. В Дубоссарах гражданам из Украины выдают пасхальные наборы

В Дубоссарах активисты волонтерского движения «Мы рядом!» выдают продуктовые наборы к Пасхе беженцам из Украины. Куличи, сладости и продуктовые наборы выдадут всем гражданам, которые получают поддержку в пункте сбора и оказания гуманитарной помощи. Напомним, этот центр был открыт сразу, как только в Дубоссарский район стали прибывать беженцы из Украины.

«Эта помощь оказывается благодаря дубоссарцам, которые приносят к нам в пункт продукты питания, предметы личной гигиены и одежду. Свой вклад вносят трудовые коллективы, общественные организации, учреждения культуры, образования, предприниматели. Они тоже приобретают для беженцев продукты и товары первой необходимости и перечисляют денежные средства на специальный счет. Благодаря этому мы можем оказывать не единовременную, а многократную помощь», - рассказала руководитель волонтерского штаба «Мы рядом!» в Дубоссарах Ирина Владимирова, пишет novostipmr.com.

На сегодняшний день в пункте сбора и оказания гуманитарной помощи состоят 63 семьи, прибывшие из Украины. За помощью обращаются люди, которые действительно нуждаются в поддержке. По инициативе главы дубоссарской госадминистрации к Пасхе было принято решение не только оказать помощь беженцам продуктами питания, но и выдать традиционные пасхальные куличи и сладкие подарки для детей.

«Госадминистрация, предприниматели проявили такой жест гостеприимства: к пасхальному столу подготовили небольшие продовольственные наборы. Это консервы, сливочное и подсолнечное масло, сгущенное молоко, чай, куличи для каждого члена семьи. И по инициативе главы госадминистрации все дети получают сладости. Ну а те дети, которые приходят вместе с родителями за наборами к нам в офис, получают еще подарки, которые приобрели общественные организации», - отметила Ирина Владимирова.

Пасхальные подарки к предстоящим праздникам сегодня получила и Екатерина из Одессы. Женщина с двумя детьми приехала в Дубоссары в начале марта. Старшему сыну 12 лет, а дочке на днях исполнилось 2 месяца. Екатерину пригласили приехать в Дубоссары знакомые отца и предоставили комнату для проживания без оплаты. Всяческую помощь молодой маме оказывают и активисты волонтерского штаба «Мы рядом!». Екатерина уже адаптировалась в городе и рада, что решила приехать в Приднестровье.

«Было предложение поехать в Польшу или Германию. Но это сильно далеко и там мне кажется, что все чужие. Здесь мы были когда-то вместе, и здесь комфортнее с людьми, я понимаю язык, и меня понимают. Так, наверное, суждено. Ощущение, что здесь есть люди, с которыми знакомы сто лет. Мы здесь как с родными людьми. Спасибо всем за помощь», - поделилась впечатлениями она.

Молодая мама также отметила, что в Дубоссарах очень красиво, уютно и комфортно.

«Мы каждый день выходим гулять в город. Здесь прекрасные дороги, с коляской удобно гулять. Я безгранично благодарна. Очень много детских площадок, которые благоустроены, видно, что убирают, ухаживают за этими площадками. Дети хорошие. Мы приходим, я получаю душевное спокойствие от того, что я тут нахожусь. Все чистенько, ухожено. Такое впечатление, что здесь начинается своя Европа, никуда идти не нужно. Надо с себя начинать, со своего дома. Здесь так и делают», - рассказала Екатерина.
novostipmr.com
  • Вчера, 21:21
  • DTV
  • Просмотров: 31
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