На совещании Президента с главами госадминистраций участвуют руководители законодательной и исполнительной ветвей власти. В ходе рабочей дискуссии принято решение о том, что в конце недели будет завершен отопительный сезон для населения: в пятницу отключат подачу тепла в жилые дома. В социальных учреждениях централизованно отапливать помещения будут до вторника 26 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.
Участники рабочего совещания обсудили текущее положение дел на местах. Руководители городов и районов проинформировали Вадима Красносельского об основных аспектах жизнедеятельности городов и районов республики, событиях минувшей недели и планах на текущую. Во многих населенных пунктах состоялись мероприятия, посвященные 78-й годовщине освобождения от немецко-румынских захватчиков. Повсеместно проходят субботники в рамках месячника по благоустройству и озеленению.
Активно ведутся работы в рамках программы капитальных вложений.
В Тирасполе – масштабный ремонт в детских садах 44 и 37, строительство музейного квартала в центре столицы, расширение и озеленение участков дороги по улицам Правды и Юности, благоустройство бульвара Гагарина. Обсудили также подвижки в расчистке сухостоя в дендропарке и судьбу будущей спортивно-досуговой зоны в жилом районе напротив Министерства финансов ПМР.
В Рыбнице готовятся к открытию реконструированного бассейна.
В Слободзейском районе ремонтируют три школы, детский сад, Дом культуры и летний кинотеатр. Все объекты, кроме последнего, рассчитывают сдать в эксплуатацию летом нынешнего года. Уже работает фонтан в центре Слободзеи. С запуском пешеходного сухого фонтана по просьбе местных жителей, в основном родителей маленьких детей, решили повременить до наступления тепла.
В Бендерах светомузыкальный фонтан оживет в предстоящую пятницу. По этому поводу будет организован праздник. Сегодня-завтра приступят к укладке прорезиненного покрытия спортивных площадок в бендерском теоретическом лицее, в скверах «Школьный» и «Солнечный». Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов передал позитивные отзывы посетителей парков, а также выступил с предложением установить камеры видеонаблюдения, чтобы обеспечить сохранность парковой инфраструктуры. В этом контексте был поднят вопрос развития системы «Безопасный город» и ее финансирования. Президент считает целесообразным пойти по пути направления на эти цели 100% средств, собранных МВД в виде штрафов, без выделения денег из бюджета. Будет подготовлена соответствующая законодательная инициатива.
На совещании обсудили планы проведения пасхальных и майских праздников.
Богослужения могут быть проведены в помещениях храмов с соблюдением масочного режима и норм дистанцирования либо на открытых площадках при церквях без карантинных ограничений. Вадим Красносельский акцентировал внимание на необходимости активизировать работу по приведению в надлежащий вид мест захоронений – кладбищ и мемориальных объектов.
Что касается мероприятий, планируемых на 9 мая:
Президент ПМР считает необходимым соблюсти традиции празднования Дня Победы. Ведется подготовка к проведению на центральной площади Тирасполя военного парада. По его завершении жители и гости столицы пройдут Бессмертным полком до Мемориала Славы, где пройдет церемония возложения венков и цветов. После пандемийного перерыва возобновится практика проведения землянок. В нынешнем году ее организуют непосредственно 9 мая, а не накануне Дня Великой Победы, как было в прежние годы. В Тирасполе местом проведения землянки станет одна из локаций Екатерининского парка. Здесь же будут организованы концертно-развлекательные мероприятия. Вадим Красносельский подчеркнул, что торжества, посвященные Дню Победы и призванные почтить память погибших и выразить благодарность ныне живущим ветеранам, должны быть, как и прежде, организованы во всех городах и районах республики. Кроме того, Глава государства считает необходимым использовать успешный опыт двух прошлых лет, когда по населенным пунктам передвигались мобильные концертные площадки. Президент подчеркнул, что ни один ветеран не должен остаться без заслуженного внимания. president.gospmr.org