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Минфин: Все социальные выплаты финансируются по графику

Минфин: Все социальные выплаты финансируются по графику

На заседании Координационного совета по экономическим, социальным и иным вопросам обсудили исполнение основных статей бюджета.

По итогам 2-х недель апреля в доходную часть консолидированного бюджета и бюджета ЕГФСС поступило 174 млн рублей – это 47% от планируемой суммы на текущий месяц. При этом, основные поступления от уплаты налоговых платежей ожидаются после 20-го числа апреля, что связано с налоговым законодательством.

По словам и.о. министра финансов Алены Рускевич, все обязательства как республиканского, так и местных бюджетов исполняются вовремя. Общая сумма расходов по состоянию на 18 апреля составляет 340 млн рублей. Традиционно первоочередное выделение средств приходится на финансирование пенсий, пособий и различных компенсационных выплат. Средства также направляются на финансирование медикаментов, надбавок медикам, борющимся с ковид-инфекцией, сообщается на сайте Министерства финансов ПМР.

Продолжается накопление средств в резервы на выплаты отпускных педагогическим работникам в летний период. На сегодняшний день совокупный объем созданного резерва по местным бюджетам составляет 51% от суммы потребности для выплаты в 2022 году, по республиканскому бюджету – 60%.

В части финансирования не отнесенных к социально защищенным расходов, следует отметить, что в настоящее время осуществляется финансирование недофинансированных расходов 1-го квартала.
minfin.gospmr.org

  • Вчера, 22:17
  • DTV
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