Один из первых вопросов для обсуждения в ходе заседания в Правительстве ПМР координационного совета по экономическим, социальным и иным вопросам – наличие в Приднестровье молока и сливочного масла. Жители республики жалуются - в магазинах часто не бывает этих отечественных продуктов. К слову, республика обеспечена молоком на 55%, а сливочным маслом на 47%. В Минсельхозприроды говорят, эта цифра выросла по сравнению с ситуаций двух-трехлетней давности. Этого достигли благодаря поддержке государства.
Одна из главных программ – дотации сдачи молока на переработку (1 литр = 1 рубль). Поддержка работает с 2018 года и благодаря ей объем продатированного молока вырос с 7 151 тонны – в 2018 году до 12 010 тонн в прошлом году. Вторая программа помощи от государства - субсидирование части затрат на покупку импортных племенных нетелей, сообщает пресс-служба Правительства ПМР Тираспольский молочный комбинат перерабатывает в день около 42 тонн молока, часть из него – на выпуск пакетированного молока, кефира, творога и лишь один раз в неделю - масла.
«Масло является дефицитом по одной причине – мы заготавливаем обычно масло в летний период, храним его в низких температурных камерах. Затем выпускаем и добавляем в зимнем периоде. И производим достаточное количество, чтоб обеспечить республику», - рассказал генеральный директор ТМК Станислав Тарасюк и добавил, что дефицит сливочного масла возник из-за повышенного спроса. К слову, обязательства, взятые на себя предприятием, по обеспечению школ, детских садов и больниц предприятие будет выполнять без перебоев.
Сейчас на ТМК развивают свою ферму: строят еще один коровник. Уже привезли оборудование. Говорят, скоро тираспольское молоко станет лучше. Что касается обеспеченности маслом – то в ближайшие недели, когда станет больше молока, вырастет и количество производимого масла.
Еще один производитель – ООО «Денисал» (прим. ред. «Благода») – перерабатывает в сутки 19 тонн молока, из которого выпускают как пакетированное молоко разной жирности, так и другую продукцию. Что касается сливочного масла, то здесь предприятие испытывает сложности – на этот вид продукции сырья не хватает. Кроме того, заместитель директора Лидия Чечеренкова отметила, что сегодня дотаций государства производителям молока недостаточно. Себестоимость выпускаемой продукции остается высокой.
В ближайшее время по поручению Главы Правительства Минэкономразвития вместе с производителями уточнит – достаточно ли имеющихся мер поддержки. Главная цель, считает Александр Мартынов: «настолько, насколько это возможно интенсивно двигаться вперед в плане обеспечения республики молоком и молочными продуктами».
Затронули и тему обеспеченности сливочным маслом школ, детских садов и больниц. Этот вопрос в ближайшие дни также проработают специалисты Минэкономразвития совместно с главами городов.
«Хорошая взаимосвязь между государственной поддержкой говорит о том, что мы движемся в верном направлении. Это движение надо продолжать. Жизнь показывает, что, если мы не будем самодостаточными по линейке продовольственных товаров, то продуктов, с большой долей вероятности, у нас не будет. Поэтому здесь все сложно, но одновременно все достаточно просто – альтернативы собственному производству в данном случае нет. Особенно, если речь идет о продуктах питания первой необходимости», - заключил Александр Мартынов.