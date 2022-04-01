Государственный таможенный комитет ПМР информирует отечественных экономических агентов о том, что по ряду категорий продовольственных товаров при экспорте требуется наличие дополнительных разрешительных документов, сообщается на сайте ГТК ПМР
Согласно изменениям, внесенным Указом Президента ПМР от 18 апреля 2022 № 138, таможенное оформление следующих продовольственных товаров:
-нут
-пшеница и меслин
-ячмень
-овес
-кукуруза
-соевые бобы
-семена льна
-120510100-120590000- исключительно семена рапса
-семена подсолнечника
-семена горчицы
- производится исключительно при наличии решения Специальной комиссии при Правительстве ПМР о возможности их вывоза из Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с таможенной процедурой экспорта и документов, подтверждающих оплату вывозимого товара в полном объеме, за исключением особых случаев, определенных Специальной комиссией.