Китайские власти запустили новый маршрут для грузовых поездов из города Сиань в город Мангейм в Германии, который пройдет в обход России. Об этом сообщает eadaily.com со ссылкой на ТАСС и официальный сайт таможенного управления Сианя.
Как информирует ресурс, маршрут представляет собой смешанные железнодорожные и морские перевозки и пройдет через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию с пересечением Каспийского и Черного морей. Общая протяженность составит 11,3 тыс. км. Первый поезд отправился из Сианя 13 апреля.
По словам главы компании Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co Юань Сяоцзюнь, которого цитирует агентство «Синьхуа», новый маршрут охватывает страны и регионы, через которые раньше проходило мало поездов сообщением Китай-Европа.
Он открывает новые рынки как для китайских, так и для международных предприятий. Юань Сяоцзюнь также указал на то, что новый маршрут открывает новые транспортные возможности для отечественных и иностранных логистических компаний.
Как сообщило таможенное управление Сианя, маршрут стал 16-м для грузовых поездов, курсирующих между китайским городом и Европой.