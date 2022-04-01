Весенне-полевые работы в Приднестровье идут полным ходом. По данным территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии республики, приднестровские аграрии увеличивают площадь посева яровых культур и овощей, проводится подкормка посевов озимых культур.
Яровой сев в республике проведен на площади более 20 тысяч гектаров, сообщает ecology-pmr.org
Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в республике засеяно более четырех тысяч гектаров:
- яровая пшеница высеяна на площади 253 га, - горох зерновой занимает 1,5 тыс. га или 123% от запланированного, - нут – 900 га или 86% к прогнозной площади.
На полях продолжается сев яровых технических культур, которыми засеяно более 20 тысяч гектаров:
- подсолнечник – более 15 тыс. га, - горчица – 1,2 тыс. га, - лен – 549 га, - кориандр – 183 га.
Сельскохозяйственные предприятия Приднестровья засеяли овощами более 500 гектаров. В частности, зеленый горошек посеян на площади 388 га, луком занято 90 га, морковью – 32 га.
Аграрии продолжают подкормку посевов озимых культур. В целом по республике подкормлено порядка 45 тысяч гектаров или 45% к площади сева озимых культур.