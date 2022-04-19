В Литве запрещено публичное демонстрирование георгиевской ленты и символов V и Z. За это будет грозить штраф, сообщает eadaily.com ссылаясь на Delfi.lt.
Cоответствующие поправки к законам «Об административным правонарушениях» и «О собраниях» принял Сейм Литвы — за них проголосовали 124 депутата, против был один, два парламентария воздержались. Изменения вступят в силу после их подписания президентом Гитанасом Науседой.
«Изменения этих законов не просто нужны, они необходимы для нашей национальной безопасности — если мы хотим избежать такой судьбы, как Украина, и превентивно действовать с российской пропагандой. Она не дремлет и ищет разные пути, чтобы стравливать людей, менять мышление, реальность. Как мы видим, она имеет место и реальность уже изменена в головах граждан России», — сказала одна из инициаторов поправок Ионика Ошмянскене.
В соответствии с принятыми поправками, в Литве запрещено использование «символов тоталитарных или авторитарных режимов, которые они использовали или используют для пропаганды осуществленной или осуществляемой ими агрессии, совершенных или совершаемых преступлений против человечности и военных преступлений».
Указывается, что таким символом «во всех случаях считается двухцветная (черно-оранжевая) георгиевская лента». Запрет коснется и букв Z, V.
Предусмотрено, что за демонстрирование такой символики будет налагаться штраф в размере € 300−700, а для юридических лиц он будет доходить до € 1,2 тыс.
Повторные нарушения влекут за собой штраф в размере € 500−900 для физических лиц или € 800−1,5 тысяч — для юридических. Сейчас «Закон о собраниях» запрещает демонстрирование флагов, гербов, военной формы нацистской Германии, СССР или Литовской ССР, символов нацистских или коммунистических организаций, исполнение гимнов нацистской Германии, СССР или Литовской ССР.
В связи с этим политолог Александр Носович напоминает, что Литва запретила георгиевскую ленту одновременно с Молдовой.
«Если что-то похоже на международную антироссийскую кампанию и имеет все признаки антироссийской международной кампании, то это антироссийская международная кампания. Ничего удивительного, если вспомнить давние связи литовского Сейма с молдавской правящей партией PAS и многочисленные визиты в гости друг к другу. Удивительно разве что то, что в Москве до последнего времени не ставили команду Майи Санду на одну доску с литовскими шизофрениками и были готовы иметь с ними дело. Дмитрий Козак в Кишинев летал! Теперь это, конечно, все в прошлом», — отмечает Носович.
Напомним, что 19 апреля, президент Молдовы Майя Санду заявила что : «За продвижение ложных ценностей нужно жёстко наказывать, потому что это реальная опасность нашей безопасности, сознанию. Мы должны сказать твёрдое „нет“ войне и её символам, настаивать на их исключении из наших сообществ. Место этих символов — рядом с другими символами разрушений и смерти: на свалке истории».
По её словам, те, кто не осуждают войну, завтра или может даже сегодня «может потребовать убивать молдаван».
За время нахождения у власти Майи Санду в республике за осквернения мемориалов советских воинов никого не наказывают, зато устанавливают памятники румынам, «воевавшим за освобождения края от советской оккупации».
По мнению политолога Корнелия Чури, введённые в Молдове запреты стали результатом давления Запада. Кишинев был вынужден пойти на этот шаг, пытаясь сохранить остатки нейтралитета под давлением США, всего западного блока и Украины. При этом эксперт убежден, что власти физически не смогут обеспечить выполнение этого решения.
«Как будут наказывать в преддверии 9 Мая тех, кто будут носить ленточки? Если много людей выйдут с ленточками, то не хватит полицейских машин, чтобы их туда сажать. Отсюда вопрос, зачем это было нужно?» — задался вопросом Чуря.