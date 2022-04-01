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Пушков: "Молдова рискует оказаться в "мусорном ведре истории" после запрета Георгиевской ленты"

Пушков: "Молдова рискует оказаться в "мусорном ведре истории" после запрета Георгиевской ленты"

Член Совета Федерации России раскритиковал президента Молдавии Санду за провокационное высказывание, сообщает kp.ru

Молдова сама может оказаться в "мусорном ведре истории" после запрета георгиевской ленточки, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Так политик ответил на провокационное высказывание президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленте. Напомним, Санду публично заявила, что "место подобных символов - в мусорном ведре истории".

Пушков: "Молдова рискует оказаться в "мусорном ведре истории" после запрета Георгиевской ленты"

"Что касается сути закона, который утвердила Санду, как и ее заявления о "преступности" георгиевской ленты и "мусорном ведре истории", то ей следует напомнить, что в этом ведре уже оказались многие враги георгиевской ленты", - подчеркнул Пушков.

Член Совета Федерации России также предложил властям Молдовы "быть поосторожнее", особенно с учетом того, что им нечем платить за российский газ.

Как ранее писал сайт kp.ru, Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты, который был ранее одобрен парламентом республики.

Запрет распространяется на публичную демонстрацию, изготовление, продажу, хранение и публичное распространение такой атрибутики.

Нарушителям новых правил грозит штраф до 9 000 леев (37 350 рублей) или общественные работы на срок от 30 до 60 часов. Штраф для юридических лиц составляет 18 000 леев (74 700 рублей).
  • Сегодня, 11:05
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