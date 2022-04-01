Решение о передаче посольству США центрального квартала Кишинева, на котором находился Республиканский стадион, будет принято на заседании правительства.Участок площадью 5,18 га будет переведен из публичной собственности в "частную собственность государства" и перейдет в собственность Соединенных Штатов, сообщает point.md со ссылкой на omg.md
Новое здание посольства будет иметь высоту 35 метров.
Кроме самого здания миссии, на участке разместятся также: здание для корпуса безопасности морских пехотинцев с баскетбольным полем и бассейном для них; складские помещения и строение для техобслуживания автомобилей; строение для коммунального обслуживания; паркинг на 150 мест для сотрудников посольства.
Правительство уполномочит генерального директора Агентства публичной собственности подписать с Соединенными Штатами Америки необходимые документы для контракта о купле-продаже земельного участка, а также Меморандума о взаимопонимании, Дополнительного договора об определении цены участка.
Примечательно, что гендиректором Агентства является Евгений Козонак, который был капелланом в контингенте Армии Соединенных Штатов в Ираке. Сам Козонак скрыл этот факт в своей биографии, а информация об этом была распространена в соцсетях.
После утверждения правительством Соглашение будет направлено на ратификацию в парламент.