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МИД ПМР: Молдова по-прежнему не готова обсуждать проблему автотранспорта

МИД ПМР: Молдова по-прежнему не готова обсуждать проблему автотранспорта

Сегодня состоялась дискуссия экспертных (рабочих) групп Приднестровья и Молдовы по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства. Как сообщает пресс-служба МИД ПМР, она прошла в онлайн-режиме.

Экспертные группы по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства не собирались с 24 сентября прошлого года. Начиная с декабря приднестровская сторона несколько раз предлагала провести их заседание. Однако представители Молдовы постоянно игнорировали приглашения Приднестровья.

МИД отмечает, что и «в ходе текущего скоротечного заседания представители РМ вновь оказались не готовы к полноценной, нацеленной на результат дискуссии».

«В частности, молдавская сторона никак не смогла прокомментировать вопрос возвращения неправомерно изъятых заготовок номерных знаков приднестровского образца», - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства ПМР.

Там также отмечается, что Кишинев не представил никаких комментариев и соображений и по поводу подготовленного ранее Приднестровьем проекта протокольного решения о допуске к регистрации в ПРТС (пунктах регистрации транспортных средств) коммерческого транспорта. Этот документ направлялся в адрес РМ трижды за последние полгода. Однако никакого официального письменного или устного ответа нет до сих пор.

Отдельно на сегодняшнем заседании приднестровская сторона призвала пересмотреть некоторые ограничения, которые Молдова применяет в отношении пассажирских перевозчиков. Это касается как внутренних маршрутов, так и не осуществляющихся сейчас рейсов в Россию и Украину.

Представители Приднестровья считают, что следующая встреча экспертных групп по автотранспорту должна стать очной - для того, чтобы «придать диалогу предметный и результативный характер».

Отношения Приднестровья и Молдовы в автотранспортной сфере обострились после того, как 1 сентября 2021 года Украина с подачи молдавских властей ввела запрет на въезд на свою территорию автомашин с приднестровскими номерами.

Это привело к сложностям в том числе и для коммерческого автотранспорта, который пока не имеет возможности переходить на нейтральные номера. Приднестровье неоднократно предлагало Молдове разработать соответствующий механизм и дать грузо- и пассажироперевозчикам доступ к ПРТС, однако этот вопрос остается в подвешенном состоянии, пишет novostipmr

В конце декабря 2021 года молдавские власти задержали груз заготовок приднестровских номерных знаков. Этот груз также до сих пор не возвращен.
  • Сегодня, 15:28
  • DTV
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