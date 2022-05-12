Птицефабрика Intervetcom начала изымать из продажи партию куриных яиц. Это связано с возможным заражением яиц сальмонеллой. Граждане, которые уже купили яйца из этой партии, могут вернуть их в магазин. Об этом 20 апреля сообщило Национальное агентство безопасности пищевых продуктов.
Компания Intervetcom инициировала процедуру изъятия из торговой сети и отзыва у покупателей яиц в связи с обнаружением сальмонеллы в фекалиях кур-несушек.
В частности, изымают яйца Чимишлийской птицефабрики, на которых указана следующая партия и срок годности — 3MD CM 001/ 12.05.2022.
Яйца находились в продаже с 4 по 15 апреля.
Купивших продукцию этой партии, просят не употреблять яйца. Покупатели могут вернуть их в магазин, в котором их купили.
В соответствии с действующим законодательством операторы, чья продукция не соответствует требованиям, несут ответственность за их изъятие с рынка и сотрудничают с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов в отношении действий, предпринимаемых для предотвращения или снижения рисков, связанных с пищевыми продуктами, размещенными на рынке.
Следует отметить, что возбудитель сальмонеллеза погибает за 3-4 минуты при температуре 100 °C. Яйца рекомендуют варить около 10 минут.
Даже в холодильнике бактерия способна жить и плодиться в течение 1 года. Опасность сальмонеллеза состоит в том, что инфекция затрагивает все продукты, которые находятся в холодильной камере рядом с яйцами.